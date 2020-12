De quoi pourrait bien s’agir « Le livre de Boba Fett »?

Récemment, avec la fin de la saison 2 de « The Mandalorian » et l’inclusion massive de Boba Fett en son sein, il a été confirmé que nous aurons le Série dérivée du chasseur de primes le plus impitoyable de la galaxie, toujours faire le travail, un simple homme humble qui cherche la vie dans l’univers. Cela pourrait être sa série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Est-ce que « Baby Yoda » meurt après « The Mandalorian »?

Comme il était possible d’observer final de la saison 2 de « The Mandalorian », Boba Fett est venu accompagné de Shand Fennec au palais de Jabba, se terminant par Bavoir Fortuna qui en avait fini avec le trône des Hutt, puis Boba et Fennec y sont assis et revendiquent leur palais.

Maintenant le plan Boba Fett est incertain, il peut chercher à diriger le palais de Jabba pour conquérir une terre pour lui au point d’arriver à s’emparer de Tatooine ou de continuer sa vie de chasseur de primes.

Une autre option qui serait très faisable est le simple fait que Boba Fett Cherchez à vous venger et voulez anéantir Han Solo et Luke Skywalker, les deux ont vaincu Boba en «Star Wars Episode VI: Le retour des Jedi», endommageant votre Jetpack et le jetant dans le puits de Sarlacc.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Destiny » se moque de la Force spatiale américaine pour avoir copié son nom

Avoir juste comme Luke Skywalker pourrait revenir au petit écran de cette série si le sujet de la vengeance de Boba Fett.

« Le livre de Boba Fett » va venir a Disney + dans décembre du 2021.