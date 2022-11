De quoi parlera le troisième volet de The Princess Diaries ?

Après presque 20 ans, il a été confirmé qu’un nouvel épisode de » est déjà en cours de développement.Le journal de la princesse », le film mettant en vedette Anne Hathaway dans le rôle de Mia Thermopolis, une adolescente dont la vie est bouleversée lorsqu’elle apprend qu’elle sera la prochaine princesse d’un pays appelé Genovia.

Avec tant d’années après la sortie de son dernier film, de nombreux fans ont encore des doutes sur le sujet de l’histoire, et bien que peu d’informations aient été révélées, il a été confirmé que » The Princess Diaries 3 » est en production. scènes basées sur des scripts, et qui influenceront encore une fois les romans originaux.

De même, il n’a pas été confirmé quels acteurs faisaient partie du casting de ce troisième opus, bien que Anne Hathaway Oui julie andrésont exprimé leur intérêt à retourner à Gênes.

Le prochain film pourrait s’inspirer des romans originaux, tout comme les autres épisodes. Le troisième roman, »The Princess Diaries, vol. III: Princess in Love » est sorti en 2002 par Meg Cabot. L’histoire suit la princesse Mia Thermopolis pendant l’une des périodes les plus heureuses de sa vie jusqu’à présent, car elle est enfin en couple avec son petit ami Kenny.

Cependant, ce bonheur prend fin lorsqu’il arrive à Genovia et rencontre l’ancien successeur de son trône, Sebastiano. Mia se débat avec les problèmes moyens de l’adolescence, comme avoir le béguin sans contrepartie pour Michael alors qu’elle sortait avec Kenny. Elle a également des problèmes avec Sebastiano et son titre de princesse.

Toute cette histoire donne un gros potentiel au troisième volet de »The Princess Diaries », qui apportera sans aucun doute tout ce grand charme qui a fait le succès de ses films précédents. Bien sûr, de nombreux fans espèrent revoir Anne Hathaway dans le rôle de Mia, étant donné que cela fait près de deux décennies que le dernier film est sorti.

»The Princess Diaries 3 » n’a pas encore de date de sortie.