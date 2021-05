De quoi parlera la deuxième saison de Jujutsu Kaisen?

Maisonetstyles Lit cabane 90x200 cm avec tiroir et toit blanc - HUTTY

Une deuxième maison dans une maison! Voilà ce à quoi vos enfants très débordants dimagination voudront bien sattendre pour s'endormir. Ce magnifique lit cabane de la gamme HUTTY répondra parfaitement aux attentes de vos enfants. Nhésitez pas à le leur procurer pour faire de leurs nuits des moments très plaisants. Cest un meuble avec un design moderne et résolument tendance. Vous serez séduit par son coloris blanc qui ira parfaitement avec tous vos styles de déco. Vous n'aurez pas à vous soucier de la fiabilité et de la durabilité de ce dernier, car il présente une structure en bois de pin massif et en panneaux de particules laqués. Muni d'un tiroir, ce lit vous apportera également des rangements supplémentaires. Couleur : blanc Matière : pin massif et panneaux de particules laqués Dimensions du lit (Lxlxh) : 214.2 x 105.3 x 174 cm Dimensions du tiroir : 198.5 x 94 x 19 cm Couchage : 90 x 200 cm Sommier et matelas non inclus. Poids : 87 kg Livré prêt à monter Cet article existe également dans d'autres coloris