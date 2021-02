De quoi parlera la deuxième saison de « Demon Slayer »?

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » a officiellement annoncé que sortira une deuxième saison plus tard cette année. Immédiatement après les événements de « Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train », L’annonce a confirmé que l’anime prendra le Arc du quartier des divertissements.

L’Arc du quartier des divertissements est l’un des arcs les mieux reçus du lancement du manga original et poursuit une tendance dans laquelle Tanjiro et son équipe sont jumelés à l’un des membres de la Hashira (piliers).

Cette fois c’est Tengen Azui, qui a besoin de l’aide de Tanjiro pour retrouver ses épouses disparues, met ainsi en évidence son apparition dans le premier teaser trailer de la saison.

Sans rentrer dans les détails pour ceux qui veulent entrer dans la nouvelle saison complètement à l’aveugle, c’est un arc fondamental pour la série dans son ensemble. Le quartier des divertissements est essentiellement le milieu Cela commence un grand changement dans le déroulement de l’action. Les combats commencent à se lier davantage les uns aux autres et finissent par jeter les bases du combat final.

En tant qu’arc le plus long de la série à ce jour, c’est une bonne nouvelle à voir « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » s’attaquer à cela avec une autre saison. Si nous pouvons avoir une commande pour 26 épisodes comme la première saison, nous en aurons beaucoup « Demon Slayer » pendant un certain temps.