De quoi parle « You » – Saison 4, comment la regarder et combien de chapitres a-t-elle

Après le finale intrigante de la troisième saison de « You »les fans de Série de thrillers psychologiques Netflix Ils attendent avec impatience le quatrième volet, qui se déroule à Londres et plonge Joe Goldberg (Penn Badgley) dans un genre de thriller très différent : un meurtre mystérieux.

« Nous sommes bouleversés par l’amour que les fans du monde entier ont manifesté pour notre petite histoire d’amour tordue. Merci! Vous nous inspirez à aller plus loin et plus fou chaque saison », a déclaré la showrunner Sera Gamble à Tudum.

tournage de la quatrième saison de « You »qui sera divisé en deux parties, a débuté en mars 2022, principalement à Londres, et s’est achevé en août de la même année. En plus de Badgley, Tati Gabrielle revient, tandis que Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman et Ed Speleers rejoignent le casting principal.

Penn Badgley dans le rôle de Jonathan Moore dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 4 DE « YOU » ?

Selon la description du nouvel épisode de « toi”, “Lorsque la saison commence, Joe vit à Londres en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore.”. La showrunner Sera Gamble a déclaré à Tudum que «tout ce qu’il (Joe) veut, c’est prouver qu’il n’est pas un homme terrible, vivant tranquillement en tant que professeur Jonathan Moore, soignant son cœur brisé et s’occupant complètement de ses propres affaires.”.

« Chaque saison de You explore et subvertit divers genres alors que Joe cherche l’amour. La saison 1 était un thriller de harceleur classique, offrant une vision irrévérencieuse des tropes rom-com éprouvés; La saison 2 avait plus un motif de vengeance et a défié les attentes traditionnelles en matière d’intérêt amoureux; et la saison 3 a jeté Joe dans un thriller domestique, presque un noir de banlieue, avec des voisins échangistes. Avec la saison 4, « You » est transformé en un véritable mystère de meurtre Agatha Christie (ou peut-être Glass Onion), grâce à Eat the Rich Killer, qui connaît le passé de Joe et semble désireux de l’exploiter.”.

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « YOU » ?

La quatrième saison de « toi” sera publié en deux parties. Le premier sera disponible à partir du 9 février 2023 sur Netflix. Alors que la deuxième partie sortira un mois plus tard, soit le 9 mars 2023.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA SAISON 4 DE « VOUS » ?

La quatrième saison de « You » comptera 10 épisodes, divisés en deux parties. Chacun comportera cinq chapitres.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « YOU »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « YOU 4 »

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg/Jonathan Moore

Tati Gabrielle dans le rôle de Marienne Bellamy

Lucas Gage comme Adam Pratt

Charlotte Ritchie comme Kate

Tilly Keeper comme Lady Phoebe

Amy Leigh Hickman dans le rôle de Nadia

Ed Speleers comme Rhys Montrose

Niccy Lin comme Sophie

Aidan Cheng comme Simon

Ben Wiggins comme Roald Walker-Burton

Eve Austin comme Gemma

Ozioma Whenu comme bénédiction

Dario Coates comme Connie

Sean Pertwee comme Vic

Brad Alexander comme Édouard

Alison Pargeter dans le rôle de Dawn

Adam James comme Elliot