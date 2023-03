De quoi parle Ya Era Hora, le film romantique le plus regardé sur Netflix

NETFLIX

Une comédie romantique italienne sur le temps mène les tendances sur la plateforme de streaming. Tout savoir sur son intrigue et son casting.

© IMDbYa Era Hora, la comédie romantique italienne qui triomphe sur Netflix.

Chaque semaine, un film original de Netflix parvient à mener le classement des plus vues sur la plateforme de streaming. Et, à cette occasion, le tour a été Il était temps. C’est un comédie romantique produite en Italie qui présente une histoire courte, divertissante et remplie d’amour. C’est tout ce que vous devez savoir avant de le voir sur le service d’abonnement.

+ Qu’est-ce que Ya Era Hora sur Netflix

Le catalogue Netflix reçu Il était temps, un film qui mêle comédie et romance à parts égales. Son protagoniste est danteun homme qui s’entend bien avec sa petite amie Alice. Cependant, il a un rapport complexe au temps, puisqu’il est toujours en retard pour tout car il s’inquiète des multiples engagements de la vie quotidienne et sent que ses journées passent.

Le synopsis officiel de Netflix explique : «Le jour où il a 40 ans, c’est un peu pareil : il a plusieurs heures de retard pour sa fête. Selon lui, la solution est simple : s’il travaille à la pièce, peut-être que dans quelques années il aura du temps libre. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous réveillez le lendemain pour constater qu’un an s’est écoulé ? Comment se fait-il qu’il ait déjà 41 ans ? Et comment Alice peut-elle être enceinte de quatre mois ? Où est passé le reste de l’année ?”.

De cette façon, l’avance maintient: « Lorsqu’il se réveille à nouveau et qu’Alice tient une belle petite fille d’un mois dans ses bras tout en lui souhaitant un joyeux 42e anniversaire, Dante se rend compte qu’il vit un cauchemar éveillé : pour une raison inexplicable, il est piégé dans une vie au rythme effréné. qu’il ne maîtrise pas et dont il ne se souvient de rien. Sera-t-il capable d’apprécier la valeur du temps avant que sa vie ne s’effondre ?”.

+ Le casting de Ya Era Hora sur Netflix

La tragi-comédie des sauts dans le temps a été produite en Italie et mise en scène par Alessandro Aronadioqui a co-écrit le scénario avec Renato Sannio. Au casting, ils brillent Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Wertmüller, Stella Trotta et Andrea Purgatori. Avec seulement 1 heure et 48 minutes long, c’est la proposition idéale si vous recherchez une production agile et amusante.

