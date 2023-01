De quoi parle « Vikings : Valhalla 2 », comment regarder et combien de chapitres la nouvelle saison compte-t-elle ?

La deuxième saison de « Vikings : Valhalla », série netflix Se déroulant plus de 100 ans après les derniers événements de « Vikings », il a été confirmé en mars 2022 après avoir reçu une commande de 24 épisodes en novembre 2019 et sera présenté en première le 12 janvier 2023.

La fiction qui a recueilli plus de 80 millions d’heures de visionnage au cours de ses deux premiers jours sur la plate-forme de streaming populaire revient avec des bouffonneries plus épiques du courageux trio Leif Eriksson, l’explorateur viking le plus célèbre de l’histoire ; sa sœur volontaire, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson, l’ambitieux prince de Norvège.

Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter reviennent en tant que stars de la deuxième saison de « Vikings : Walhalla», tandis que des acteurs tels que Hayat Kamille, Marcin Dorociński et Sofya Lebedeva rejoignent le casting.

Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson dans la saison 2 de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

Selon la description de Netflix, « Peu de temps après la chute tragique du Kattegat, un événement qui a brisé leurs rêves et changé leur destin, les héros sont des fugitifs en Scandinavie, forcés de tester leurs ambitions et leur courage dans des mondes au-delà de leurs fjords familiers.”.

« Tout le concept de la saison 2, c’est qu’on prend ces trois héros qui sont en Scandinavie et qu’on les pousse hors de leur zone de confort.», a souligné le créateur de l’émission Jeb Stuart. « Harald et Leif Saison 2 est un road trip : c’est Thelma et Louise sur le Dniepr. C’est à eux deux que commencera cet incroyable voyage. Freydís doit se rendre en Poméranie, qui est un environnement très difficile”.

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

La deuxième saison de « Vikings : Valhalla » sera diffusée sur Netflix le 12 janvier 2023.Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série canado-irlandaise, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la populaire plateforme de streaming.

A quelle heure voir la saison 2 de « Vikings : Valhalla » ?

Mexique, Colombie, Pérou, Equateur : 2h00.

Venezuela, Bolivie, Porto Rico : 3h00.

Chili, Argentine, Paraguay, Brésil, Uruguay : 4h00.

COMBIEN DE CHAPITRES LA SAISON 2 DE « VIKINGS: VALHALLA » COMPORTERA-T-ELLE ?

La deuxième saison de « Vikings : Walhalla” aura également 8 chapitrespuisque la fiction a reçu une commande de 24 épisodes et trois saisons.

ACTEURS ET PERSONNAGES « VIKINGS : VALHALLA 2″

Sam Corlett comme Leif Erikson

Frida Gustavsson dans le rôle de Freydís Eiríksdóttir

Leo Suter comme Harald Sigurdsson

Bradley Freegard dans le rôle du roi Cnut

Jóhannes Haukur Jóhannesson dans le rôle d’Olaf Haraldsson

Laura Berlin dans le rôle de la reine Emma de Normandie

David Oakes comme Godwin

Bradley James comme Harekr

Hayat Kamille comme Mariam

Marcin Dorociński comme Yaroslav le Sage

Sofya Lebedeva comme Elena