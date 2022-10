De quoi parle « Vigilante », la nouvelle série de Ryan Murphy sur Netflix

Avec Naomi Watts et Bobby Cannavale« Watcher » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est une série télévisée Netflixcréé par Ryan Murphy et Ian Brennan, les mêmes développeurs de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer”. Le thriller psychologique prometteur suit un couple marié qui, après avoir emménagé dans la maison de leurs rêves dans le New Jersey, est traqué par des lettres signées par un personnage mystérieux qui se fait appeler le « Watcher ».

La fiction, disponible sur la plateforme de streaming à partir du 13 octobre 2022, est basée sur des événements réels qui ont été publiés pour la première fois dans un article The Cut du même nom en 2018.

Ian Brennan est le co-créateur de «Vigilant», tandis que Mia Farrow, Noma Dumezweni, Joe Mantello, Richard Kind, Terry Kinney, Margo Martindale et Jennifer Coolidge complètent le casting principal.

Mary et Dean Brannock effrayés par les lettres du « Vigilante »

QU’EST-CE QUE « WATCHMAN » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix« après que la famille Brannock a emménagé dans ce qui était censé être leur maison de banlieue de rêve, cela se transforme rapidement en enfer. Les lettres inquiétantes de quelqu’un se faisant appeler « The Watcher » ne sont que le début des sinistres secrets du quartier”.

Quelle est la véritable histoire ? En juin 2014, les nouveaux propriétaires du 657 Boulevard ont reçu une lettre contenant divers détails sur la propriété nouvellement acquise par les Broadduse. Plus tard, le couple a reçu une autre lettre avec les noms de leurs trois jeunes enfants et plus de détails sur leur famille.

En mars 2019, les Broaddus ont vendu la maison à un prix inférieur au prix auquel ils l’avaient achetée, mais n’ont jamais découvert l’identité du « Vigilant”.

La famille Brannock lisant la lettre du harceleur dans la série « Vigilante »

BANDE-ANNONCE « VEILLEUR »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VIGILANTE »

Naomi Watts comme Mary Brannock

Bobby Cannavale comme Dean Brannock

Jennifer Coolidge comme Karen Calhoun

Mia Farrow dans le rôle de Pearl

Margo Martindale comme Mo

Luke David Blumm comme Carter

Isabel Gravitt comme Ellie

Noma Dumezweni comme Théodora

Joe Mantello

Richard Kind comme Mitch

Terry Kinney comme Jasper

Christophe McDonald

Michel Nouri

Salle Henry Hunter

Jennifer Coolidge dans le rôle de Karen Calhoun dans la série « Vigilante »

QUAND « VIGILANTE » SERA-T-IL PREMIÈRE ?

« Vigilante » a été créée sur Netflix le jeudi 13 octobre 2022.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA SÉRIE « VIGILANTE »

Selon l’histoire publiée dans The Cut, en 2014, les époux Derek et Maria Broaddus ont acheté la maison située au 657 Boulevard à Westfield, New Jersey pour 1,3 million de dollars. Cette propriété avait 6 chambres et serait l’endroit choisi pour déménager et commencer une nouvelle vie avec leurs trois enfants.

Peu de temps après avoir emménagé, la famille a reçu une lettre signée par le « Vigilant», qui a assuré que sa famille avait toujours été au courant de la maison qu’ils avaient achetée. Ce fut d’abord son grand-père dans les années 1920, puis son père dans les années 1960. C’est maintenant à son tour de perpétuer la tradition familiale. Plus de détails ici.

Bobby Cannavale dans le rôle de Dean Brannock dans la série « Vigilante »

