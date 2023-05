De quoi parle « Valeria » – Saison 3 et comment regarder les derniers épisodes de la série Netflix

« valérie» s’achève avec son troisième saison et promet de donner à l’histoire basée sur la saga de romans d’Elísabet Benavent « En los Zapatos de Valeria » une clôture appropriée. Bien sûr, les nouveaux épisodes de la Série Netflix espagnole Ils comprendront plus de drames, des dilemmes amoureux, des conflits de travail et plus de détails sur la vie des quatre meilleurs amis.

Comme les épisodes précédents, la dernière saison compte huit épisodes, d’une durée d’environ 45 minutes, qui arriveront sur la plateforme de streaming populaire début juin 2023.

Diana Gómez, Silma López, Paula Mália, Teresa Riott et Maxi Iglesias reviennent dans le cadre de la distribution principale de la troisième saison de « valérie», tandis que Juanlu González, Júlia Molins, Esperanza Guardado, Mero González et Aitor Luna reprennent également leurs rôles dans les chapitres suivants.

Silma López dans le rôle de Lola et Diana Gómez dans le rôle de Valeria dans la saison 3 de « Valeria » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 3 DE « VALERIA » ?

Netflix n’a pas encore partagé de synopsis officiel de la troisième et dernière saison, mais apparemment à la fin de l’épisode précédent, Valeria a déjà pris une décision concernant la proposition de Victor, donc son avenir en dépendra. Cela signifie-t-il que le mystérieux écrivain Bruno Aguilar entrera dans sa vie de manière romantique ?

Pendant ce temps, Lola a entrepris un voyage à Vienne et a donné une autre chance à sa mère; Nerea a obtenu un emploi dans la même maison d’édition que son amie Valeria; et Carmen continue les préparatifs de son mariage avec Borja.

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « VALERIA » ?

La troisième saison de « Valeria » sera diffusée sur Netflix le vendredi 2 juin 2023Par conséquent, pour regarder les derniers épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 « VALERIA »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VALERIA 3″

Diana Gomez comme Valéria

Silma Lopez comme Lola

Paula Malia comme Carmen

Teresa Riott comme Nerea

Maxi Iglesias comme Victor

Juanlu González comme Borja

Julia Molins comme Cris

Esperanza Guardado comme Lydia

Mero González comme Zaida

Aitor Luna comme Sergio

Ibrahim Al Shami comme Adrian J.Moreno