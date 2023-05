De quoi parle « Tin & Tina » et comment regarder le film Netflix

« Étain et Tina » est un thriller psychologique espagnol écrit et réalisé par Rubin Stein qui a été initialement publié le 31 mars 2023, mais sera disponible sur Netflix à partir du vendredi 26 mai. Les personnages qui donnent son titre à ce film sont basés sur ceux du court métrage du même nom réalisé et écrit par Stein en 2013.

Le film se déroule en Espagne au début des années 1980 et suit un jeune couple qui, après un avortement traumatique, adopte deux frères qui vivent dans un couvent. Mais la joie se transforme bientôt en quelque chose de dérangeant, car les enfants sont très étranges et obsédés par la religion.

« Étain et Tina», qui a été enregistré entre juillet et septembre 2021 dans la province de Séville, a un casting principal composé de Milena Smit, Jaime Lorente, Carlos González Morollón, Anastasia Russo et Teresa Rabal.

dans le film espagnol « Tin & Tina » (Photo : Filmax)

QU’EST-CE QUE « TIN & TINA » ?

Selon la description officielle de « Étain et Tina”, “Lola et Adolfo sont un jeune couple récemment marié qui perd les bébés qu’ils attendaient. Lola perd également sa foi en Dieu et espérant la retrouver, elle se rend avec son mari dans un couvent avec des enfants orphelins.

Bien qu’ils aient quelque chose de différent en tête, ils adoptent Tin et Tina, deux frères et sœurs albinos de sept ans au comportement plutôt étrange et fortement influencés par la religion. Bientôt, les jeux macabres des enfants commencent à obséder Lola.”.

Anastasia Russo dans le rôle de Tina et Carlos González Morollón dans le rôle de Tin dans le film espagnol « Tin & Tina » (Photo : Filmax)

COMMENT VOIR « TIN & TINA » ?

« Tin & Tina » sera diffusé sur Netflix le 26 mai 2023Par conséquent, pour voir le nouveau film espagnol, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

BANDE-ANNONCE DE « TIN & TINA »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « TIN & TINA »

Milena Smith comme Lola

Jaime Lorente comme Adolfo

Carlos González Morollón comme Tin

Anastasia Russo comme Tina

Teresa Rabal comme sœur Asunción

Luis Perezagua comme Don Julián

Joserra Leza en tant que prêtre Mariage / Enterrement

Ruth Gabriel comme Mère Pedro

Chelo Vivares comme gynécologue