De quoi parle « Thistle » – Saison 2, comment regarder et combien de chapitres a-t-il

La deuxième saison de « Chardon », une série espagnole Atresmedia créée par Claudia Costafreda et Ana Rujas, se déroule trois ans après les événements de la première saison. Maria est libérée de prison et tente de retrouver sa vie, même si la partie autodestructrice d’elle veut reprendre le contrôle.

En conversation avec Atresplayer, les showrunners ont indiqué que dans le nouvel opus «c’était un défi de maintenir le code Cardo et, en même temps, de nous réinventer. Je ne voulais pas recommencer à faire la même chose que la saison dernière, on voulait aller ailleurs”.

Ana Rujas est la protagoniste de «Chardon», tandis que Diego Ibáñez, Ana Telenti, Clara Sans, Pilar Gómez, Victoria Santos, Joan Solé, Alba Galocha, Edu Tudela, Arrieta Villa, Nur Olabarría et Nassim Lyes complètent le casting de la deuxième saison.

Ana Rujas dans le rôle de María dans la deuxième saison de « Cardo » (Photo : Atresmedia)

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « CARDO » ?

Selon le synopsis de la deuxième saison de « Chardon”, “Après avoir quitté la prison prête à rattraper le temps perdu et avec la ferme intention de reconstruire sa vie, elle veut s’éloigner de ce chemin d’excès qui lui a causé tant de problèmes et trouver un travail stable, mais très vite elle découvre que la vie n’est pas facile pour une ex-détenue et que la relation avec ses amis n’est plus ce qu’elle était. a été laissé seul”.

« María est à l’opposé de ce que l’on sait de María, elle donne un tour complètement personnel. Maria doit faire face à la culpabilité. Il a le mot culpabilité tatoué sur son visage, sur sa poitrine, sur tout son corps. Nous avons avancé vers un autre endroit émotionnel, qui est celui où nous sommes en ce moment. La série marche dans une direction inattendue car nous voulions nous surprendre le premier à arriver à un autre endroit», a déclaré Costafreda à Espinof.

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « CARDO » ?

La deuxième saison de « Cardo » sera diffusée sur ATRESplayer PREMIUM le 12 février 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série espagnole, il est nécessaire de s’abonner à la plateforme de streaming.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPREND LA SAISON 2 DE « CARDO » ?

Saison 2 de « Chardon »produit par Atresmedia Televisión en collaboration avec Suma Content, aura six épisodes.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « CARDO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « CARDO 2 »

Ana Rujas comme Maria

Diego Ibanez comme Gabriel

Ana Telenti comme Eva

Clara Sans comme Bego

Nur Olabarria en Père Noël

Arrieta Villa comme Yasmin

Nassim Lyes comme Bastien

Pilar Gomez comme Teresa, la mère de Maria

Victoria Santos

Joan Solé comme Joan

Alba Galocha

Edu Tudela