De quoi parle « The Wife », la nouvelle série italienne sur Antena 3

Le 15 septembre, la première du série italienne « La femme » via Antenne 3. Il s’agit d’une nouvelle production réalisée par Giacomo Campiotti et mettant en vedette Serena Rossi, Giorgio Marchesi et Stefano Fregni à la tête de son casting. Ainsi, il devient la concurrence directe de la réalité « Cauchemar au paradis »de Telecinco.

Produit par Italie Oui Radio Télévision Italienne (RAI), la fiction est également visible en streaming et, avec ses trois épisodes, s’annonce comme une autre des fictions préférées du réseau espagnol, qui rassemble déjà des telenovelas telles que « pays amer », « Frères » et « Infidèle ».

Découvrez ci-dessous de quoi il s’agit « Épouse ». Découvrez donc ce qu’il faut savoir sur la série italienne initialement intitulée « La femme ».

QU’EST-CE QUE « LA FEMME » ?

« Épouse » se déroule en Italie à la fin des années 1960. Il raconte l’histoire de Marieune jeune femme née dans la ville de Calabre et qui cherche constamment de nouvelles façons d’améliorer la vie de chacun. C’est une personne résiliente et généreuse qui est forcée d’épouser un étranger pour sauver sa famille de la pauvreté. Ceci, bien qu’en rêvant encore de Antoineson premier amour.

De cette façon, il se déplace vers le nord de l’Italie, où il épouse italienneveu d’un puissant fermier de Vicence appelé Victor Bassi. Là bas, Marie devra faire face au rejet de sa compagne, toujours affectée par la disparition de Géorgiesa première épouse.

Traité comme un serviteur par Vittorio, Marie Vous devrez travailler dur dans les champs. En ce sens, votre seul refuge sera votre relation avec Paolino. Il s’agit de son beau-fils, un garçon déscolarisé qui vit aux écuries depuis l’absence de sa mère.

En raison du contexte de la production, des questions telles que les grèves ouvrières, la syndicalisation pour des conditions de travail plus justes et d’autres situations typiques des événements qui ont touché le pays européen à cette époque seront également abordées.

Le seul refuge que Maria trouvera dans « The Wife » sera sa relation avec le petit Paolino (Photo : Endemol Italia, RAI)

LA BANDE-ANNONCE DE « LA FEMME »

QUI SONT LES PERSONNAGES ET LES ACTEURS DE « LA ESPOSA » ?

Maria Saggese interprétée par Serena Rossi

Italo Bassi joué par Giorgio Marchesi

Vittorio Bassi joué par Maurizio Donadoni

Antonio Lo Bianco joué par Mario Sgueglia

Giuseppe Saggese joué par Matteo Valentini

Paolino Bassi interprété par Antonio Nicolai

Carla interprétée par Claudia Marchiori

Nunzia interprétée par Antonella Prisco

Luisa Saggese interprétée par Giulia D’Aloia

Don Fabio joué par Gualtiero Burzi

Filomena interprétée par Mariella Lo Sardo

Carmela interprétée par Matilde Piana

Zi’ Michele joué par Saverio Malara

Giulio joué par Denis Fasolo

Maresciallo Pietro joué par Stefano Fregni

Bruno joué par Stefano Guerrieri

L’assistante sociale interprétée par Marta Richeldi

L’actrice Serena Rossi est la protagoniste de « The Wife » (Photo: Endemol Italia, RAI)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « LA ESPOSA » EN ESPAGNE ?

Bien qu’il ait été révélé que « Épouse » Il sortira le mercredi 14 septembre Antenne 3 a décidé de changer la date et d’annoncer sa sortie pour le jeudi 15 septembre à partir de 2022. Ceci, afin de concurrencer directement la téléréalité Telecinco « Cauchemar au paradis ».

Ainsi, le trois chapitres de la mini-série italienne peut être vu depuis le signal de la chaîne Antenne 3 et depuis la plateforme de streaming Atresjoueur Premiumaux heures suivantes :

Première de la série italienne « The Wife » : jeudi 15 septembre 2022 à 22h45 (heure d’Espagne).