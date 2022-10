De quoi parle « The Sisters », la série coréenne qui triomphe sur Netflix

Au cours des dernières années, nous avons vu des séries sud-coréennes qui ont réussi à grande échelle à Netflix Quoi « Woo, un avocat hors norme”, “le jeu du calmar » et plus, qui ont servi à un grand nombre de personnes dans le monde occidental à s’intéresser à ces productions.

Si vous faites partie de ceux qui, justement, sont devenus fan de ce qui se fait en Corée du Sud, on peut vous dire que la série « The Sisters » pourrait être ce que vous cherchez pour faire un nouveau marathon de chapitres et devenir accro sur la plateforme de streaming qui renouvelle sans cesse son catalogue.

« The Sisters » est une série en huit épisodes qui a été lancée sur Netflix en septembre, quelques jours après sa diffusion nationale à la télévision dans son pays d’origine. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, nous allons maintenant vous dire de quoi il s’agit et nous vous dévoilerons quelques autres détails.

‘The Sisters’ est une série sud-coréenne que l’on peut voir à travers le géant du streaming (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « LES SŒURS » ?

Si on est bref, on peut dire que la série « Les Sœurs » est une adaptation du célèbre livre « petite femme”, écrit par l’Américaine Louisa May Alcott et publié pour la première fois en 1868.

Cependant, dans les images de cette série, vous ne verrez pas le reflet de ce que l’on peut lire dans le livre, mais il sera parfaitement adapté à une Corée du Sud actuelle.

L’histoire est basée sur trois sœurs qui ont grandi dans la pauvreté et qui, en grandissant, cherchent à gagner de l’argent le plus rapidement possible et de la manière la plus simple.

Mystérieusement, 70 milliards de wons tombent entre ses mains et la question se pose : que feriez-vous si vous aviez beaucoup d’argent ? Eh bien… les personnages principaux y répondront à leur manière.

BANDE-ANNONCE DE « LES SŒURS »

Découvrez ici l’avant-première de « The Sisters », la série qui connaît un succès remarquable sur la plateforme Netflix.

ACTEURS DE « LES SŒURS »