De quoi parle The Mother, le prochain film de Jennifer Lopez sur Netflix

in

NETFLIX

Après le succès de Lead Weddings sur Prime Video, Jennifer Lopez présente une nouvelle production sur Netflix. Ce sera La Mère, son film d’action avec Gael García Bernal.

©NetflixJennifer Lopez joue dans La Mère.

Après le succès de Conduire les mariages sur Prime Vidéo, Jennifer Lopez Il passe de la plateforme de streaming. Et c’est que l’artiste de renom reviendra Netflix être la vedette votre propre film d’action. titré Mèrele film promet de montrer une nouvelle facette de l’actrice et chanteuse qui a déjà excellé dans d’innombrables productions disponibles au catalogue.

Cette fois, ce sera un long métrage réalisé par Niki Caro et écrit par Misha Green et Peter Craig. L’aperçu officiel présenté par le Red N montrait Jennifer Lopez s’entraînant dans des températures arctiques, puis transportant un orignal mort dans la neige. Ensuite, une scène de poursuite a révélé à quel point l’intrigue sera alimentée en adrénaline.

+ De quoi parle The Mother sur Netflix ?

Selon la plateforme de streaming elle-même, le personnage de Jennifer Lopez n’aura pas de nom, mais sera mentionné comme « Mère ». Qui c’est celle la? Rien de moins qu’un assassin mortel formé par l’armée. La vérité est qu’il y a des années, il a abandonné sa fille et maintenant le moment est venu de la protéger.

Pour cela, cette criminelle décide de sortir de sa cachette clandestine pour aller chercher son héritière. Ce ne sera pas facile du tout, car en chemin il devra fuir des hommes dangereux. « Elle a besoin de protection en ce moment», remarque la protagoniste avant ce qui semble être l’enlèvement de sa fille qui l’oblige à prendre le risque.

+ Quand est-ce que The Mother sort en première sur Netflix?

La mèretel qu’intitulé à l’origine, Il arrivera sur la plateforme de streaming le 12 mai.. En attendant, vous pourrez retrouver dans le catalogue du service d’abonnement d’autres grandes productions avec cet artiste comme Jennifer Lopez : temps partiel, rêve d’amour, plus jamais ça, regard d’ange et maison.

+ Le casting de The Mother sur Netflix

En plus de Jennifer Lopez dans le rôle principal, Mère complète son casting avec les performances de Gaël García Bernal comme Hector, Joseph Fiennes comme Adrien, Omari Hardwick comme Croisière, Paul Raci comme Jonas et Lucy Paez comme Zoé. La production est en charge d’Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Roy Lee, Miri Yoon, Marc Evans, Misha Green et Courtney Baxter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?