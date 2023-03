De quoi parle « The Media Assassin » et comment regarder la nouvelle série asiatique de Netflix

La série « Le tueur des médias » (« Copycat Killer ») est l’une des grandes premières de Netflix ce 2023. Il convient de préciser qu’il s’agit de l’adaptation du Best-seller homonyme de l’écrivain japonais Miyuki Miyabe, célèbre pour ses romans policiers.

Le thriller policier a le mandarin comme langue principale et est réalisé par Henri Chang et Chang Jung-Chi. De plus, il a les acteurs Wu Kang Ren et Ruby Lin comme protagonistes.

Ensuite, De quoi parle « The Media Assassin » ? Dans les lignes suivantes, nous vous indiquons son synopsis et comment voir la série netflix produit à Taïwan.

QU’EST-CE QUE « LE TUEUR DES MÉDIAS » ?

L’intrigue de l’émission est centrée sur une série de meurtres qui déchaînent le chaos dans une ville. Ainsi, un jeu risqué de persécution est lancé contre un dangereux manipulateur, qui profite de l’intérêt médiatique pour ses crimes pour en faire un spectacle macabre.

C’est ainsi qu’il se lit dans le synopsis de « Tueur d’imitateurs »: « La série se déroule dans les années 1990 et raconte l’histoire de Kuo Hsiao-chi, un procureur vétéran des homicides qui mène sa première affaire de tueur en série. Face à l’aggravation répétée du meurtrier, Hsiao-chi est déterminé à trouver la preuve clé pour résoudre l’affaire, quitte à risquer sa vie.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « THE MEDIA KILLER »

QUAND ET À QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE « THE MEDIA KILLER » ?

La première saison de « Tueur d’imitateurs » sortira vendredi dans le monde entier 31 mars 2023. comme d’habitude Netflixle projet sera lancé à 3 h (ET), 12 h (PT) et 8 h (BST).

Selon ces créneaux horaires, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Horaires par pays :

Mexique: 01h00.

01h00. Guatemala: 01h00.

01h00. Honduras: 01h00.

01h00. Le sauveur: 01h00.

01h00. Nicaragua: 01h00.

01h00. Costa Rica: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Panama: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Bolivie: 03h00.

03h00. République Dominicaine: 03h00.

03h00. Porto Rico: 03h00.

03h00. Paraguay : 4h00 du matin.

4h00 du matin. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 8h00.

L’affiche de la série « The media assassin » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « THE MEDIA KILLER » ?

La série sera disponible dans le catalogue en ligne de la plateforme de streaming Netflix à partir de sa date de première. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Entrez à partir de ce lien.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE MEDIA KILLER » ?