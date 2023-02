De quoi parle « The Mandalorian » – Saison 3, comment regarder et combien de nouveaux épisodes la série a-t-elle ?

une nouvelle saison de la série « Le Mandalorien » Il arrive très bientôt sur Disney Plus. Créée par Jon Favreau et interprétée par Pedro Pascal, cette production a obtenu le soutien du Fans de « Star Wars » et cherche à continuer de surprendre avec de grandes révélations sur Mando, Grogu et d’autres personnages clés de l’histoire.

Après la fin passionnante de son deuxième volet, cette fois, nous assisterons aux nouvelles menaces auxquelles nos protagonistes seront confrontés, étant donné qu’ils commenceront le chemin ensemble.

Voulez-vous en savoir plus sur les prochains chapitres du Série « Star Wars »? Dans les lignes suivantes, découvrez de quoi il s’agit, comment regarder et combien d’épisodes il a « Les Mandaloriens » – Saison 3 sur Disney Plus.

DE QUOI PARLE « THE MANDALORIAN » – SAISON 3 ?

Au gré des avancées, ce nouvel opus de la série semble nous rapprocher de mandaloreun monde que nous n’avions auparavant vu que dans les émissions animées de la franchise.

Il se lit donc dans le synopsis officiel: « Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie » Star Wars « se poursuivent. Après avoir été un chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. »

« Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour détourner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et créera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble. »

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « THE MANDALORIAN »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE « THE MANDALORIAN » – SAISON 3 ?

« Le Mandalorien 3 » a 8 chapitres au total. Ensuite, nous vous révélons les détails de chacun d’eux.

Épisode 1: Écrit par Jon Favreau.

Écrit par Jon Favreau. Épisode 2: Écrit par Jon Favreau.

Écrit par Jon Favreau. Épisode 3 : Écrit par Noah Kloor et Jon Favreau.

Écrit par Noah Kloor et Jon Favreau. Épisode 4 : Écrit par Jon Favreau et Dave Filoni.

Écrit par Jon Favreau et Dave Filoni. Épisode 5 : Écrit par Jon Favreau.

Écrit par Jon Favreau. Épisode 6 : Écrit par Jon Favreau.

Écrit par Jon Favreau. Épisode 7 : Écrit par Jon Favreau et Dave Filoni.

Écrit par Jon Favreau et Dave Filoni. Épisode 8 : Écrit par Jon Favreau.

L’une des sorties les plus attendues en mars 2023 est « The Mandalorian 3 » (Photo: Lucasfilm)

QUAND FAIT « THE MANDALORIAN » – SAISON 3 PREMIERE ?

Le troisième volet de « Les Mandaloriens » sera publié mercredi 1 mars 2023 dans disney plus. Ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production du territoire où vous vous trouvez :

Horaires par pays :

Mexique: 01h00.

01h00. Guatemala: 01h00.

01h00. Honduras: 01h00.

01h00. Le sauveur: 01h00.

01h00. Nicaragua: 01h00.

01h00. Costa Rica: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Panama: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Bolivie: 03h00.

03h00. République Dominicaine: 03h00.

03h00. Porto Rico: 03h00.

03h00. Paraguay : 4h00 du matin.

4h00 du matin. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

COMMENT VOIR « THE MANDALORIAN » – SAISON 3 ?

« Le Mandalorien 3 » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Disney Plus depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE MANDALORIAN » – SAISON 3 ?

Pedro Pascal comme Din Djarin / Le Mandalorien

Grogu

Giancarlo Esposito comme Moff Gideon

Carl Weathers comme Greef Karga

Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan Kryze

Emily Swallow comme l’armurier

Christophe Lloyd. PLUS DE DÉTAILS ICI.