De quoi parle The Liar Life of Adults, la nouvelle mini-série de Netflix

Netflix

La série est une adaptation du roman d’Elena Ferrante et se compose de six chapitres.

©NetflixOn vous dit de quoi parle La vie mensongère des adultes sur Netflix

Elena Ferrante est l’une des personnes les plus énigmatiques de la littérature actuellecar sous ce pseudonyme, on ignore si une femme, un homme ou un couple se cache, cependant, ses livres ont été un succès et plusieurs d’entre eux ont été adaptés pour des plateformes telles que HBO Max (le merveilleux ami) et maintenant pour Netflix avec La vie mensongère des adultesdonc, nous vous disons de quoi il s’agit cette adaptation du dernier livre de l’écrivain italiendont la série débute ce mercredi 4 janvier.

Selon la propre description de Netflix,

la série se concentre sur la Naples des années 90quand Giovanna

une adolescente, décide d’enquêter sur les raisons pour lesquelles sa famille la compare tant à sa tante Vittoria, qu’ils qualifient de « laide » et de « monstre ».qui l’amène dans sa quête pour découvrir des choses sur ses parents, mais aussi pour découvrir d’autres visages de la ville et de la vie.

Netflix n’a pas révélé beaucoup d’informations sur l’adaptation, cependant, le roman de Ferrante est raconté par le jeune protagoniste, qui révèle que

« deux ans avant de quitter la maison, mon père a dit à ma mère que j’étais très moche »phrase par laquelle le livre et la série commencent.

La pièce écrite commence par montrer la découverte des mensonges, de l’amour et du sexe racontée par la voix de Giovanna,

« une jeune femme déterminée à rencontrer sa tante, incompréhensiblement effacée des conversations et des albums photos »selon le résumé du livre.

Elena Ferrante a une clause avec son éditorial, elle n’est donc jamais apparue en public ni donnée d’interviews, ce qui la maintient cependant dans l’énigme,

on soupçonne que derrière le pseudonyme se cache Anita Raja, une traductrice italienne qui travaille dans la même maison d’édition qu’Elena Ferrante. Parmi les titres de Ferrante figurent

le merveilleux amiainsi que

L’amour ennuyeux, L’invention occasionnelle, La fille perdue, La poupée oubliée et

Les jours d’abandon.

La vie mensongère des adultes est en vedette

Valéria Golino (

académie de pilotage fou),

Alessandro Preziosi (

La belle et la Bête),

turc (

Le vice de l’espoir) Oui

Giordana Marengo. La série a été réalisée par

edoardo angelis (

indivisible). La première saison de

La vie mensongère des adultes Netflix a été tourné à Naples et à Milan et se compose de six épisodes. La plateforme de streaming la classe comme une série dramatique

« intime, doux-amer et émotionnel ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?