De quoi parle « The Last of Us »: date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons de la série HBO

Le jeu vidéo à succès « Le dernier d’entre nous » (2013) de Naughty Dog aura un adaptation télévisée en direct qui sortira très prochainement. Cette série HBO a Craig Mazin et Neil Druckmann comme showrunners et est déjà considérée comme l’une des Productions télévisées le plus cher jamais réalisé.

Comme l’œuvre originale, le spectacle se déroule dans un futur post-apocalyptique. De plus, il a les acteurs bien connus Pedro Pascal et Bella Ramsey jouant les rôles principaux de Joel et Ellierespectivement.

Vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci ? Découvrez ci-dessous de quoi parle la série. « Le dernier d’entre nous »quelle est sa date de sortie et tout ce que l’on sait sur la fiction commune de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint et Word Games.

DE QUOI PARLE « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » C’est l’adaptation du célèbre jeu vidéo homonyme qui a été développé pour la console Playstation 3. La série se compose de 9 chapitres au total et se déroule en 2033, dans un Etats-Unis post-apocalyptiques.

Là-bas, un groupe de survivants doit prendre de l’avance, 20 ans après le déclenchement d’une pandémie mondiale qui a presque tout dévasté sur son passage. Cela a été causé par une infestation fongique qui rend ses victimes folles et détruit ensuite leurs yeux.

En ce sens, l’intrigue suit l’histoire de Joël (Pedro Pascal), un passeur qui doit escorter l’adolescent Élie (Bella Ramsey) en dehors de la zone de quarantaine. Certains médecins pensent qu’elle pourrait être la clé pour trouver un remède contre la peste, car elle est immunisée contre l’infection cérébrale en Cordyceps.

En route, de ce qui était autrefois Boston à ce qui reste de Salt Lake Cityles deux personnages rencontreront des infectés, un couple de cannibales et d’autres situations typiques de ces circonstances hostiles.

Il convient de préciser que Craig Mazin Il a souligné que la série aura quelques modifications par rapport à la production originale : « Les changements que nous apportons sont conçus pour compléter et élargir les choses. Pas pour défaire, mais pour améliorer (…) Les choses qui sont nouvelles et qui améliorent l’histoire sont liées de manière organique et sérieuse, Je pense que les fans du jeu et les nouveaux venus les apprécieront.”a-t-il déclaré au podcast « Must Watch ».

Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie dans une scène de « The Last of Us » (Photo : HBO)

LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE « THE LAST OF US »

Le 3 décembre, la bande-annonce officielle de « Le dernier d’entre nous ». L’avance de la première série HBO basée sur un jeu vidéo Cela dure deux minutes et demie. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « THE LAST OF US » ?

La série « Le dernier d’entre nous » sera publié le dimanche 15 janvier 2023. Comme des productions comme « Maison du Dragon » Soit « Le Lotus Blanc »la fiction lancera un chapitre hebdomadaire à 21h00 ET / PT, via HBO et HBO Max.

Horaires d’ouverture par pays :

Mexique: 19h

19h Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h

20h États-Unis, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h

21h Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h

22h Espagne: 3h du matin le 16 janvier

Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Pedro Pascal dans le rôle de Joel, un survivant hanté par un traumatisme de son passé.

Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, une adolescente de 14 ans qui pourrait détenir la clé de la création d’un vaccin.

Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, le frère cadet de Joel et ancien soldat.

Merle Dandridge dans le rôle de Marlene, à la tête du mouvement Fireflies.

Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine.

Anna Torv dans le rôle de Tess, une partenaire de contrebande de Joel.

Nico Parker dans le rôle de Sarah, la fille de Joel.

Murray Bartlett dans le rôle de Frank, un survivant vivant dans une ville isolée.

Nick Offerman dans le rôle de Bill, un survivant qui vit avec Frank.

Storm Reid dans le rôle de Riley Abel, une orpheline qui grandit dans le Boston post-apocalyptique.

L’affiche de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

FICHE TECHNIQUE DE « LAST OF US »

Titre original : Le dernier d’entre nous

Année : 2023

Pays : États-Unis

Langue d’origine : anglais

Réalisateur : Craig Mazin (Créateur), Neil Druckmann (Créateur), Kantemir Balagov, Neil Druckmann, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jasmila Zbanic, Jeremy Webb, Liza Johnson

Scénario : Craig Mazin, Neil Druckman

Jeu vidéo : Naughty Dog

Musique : Gustavo Santaolalla

Photographie : Ksenia Sereda, Eben Bolter, Nadim Carlsen

Producteurs exécutifs : Craig Mazin, Neil Druckmann, Carolyn Strauss, Rose Lam, Evan Wells, Asad Qizilbash et Carter Swan

Entreprises : PlayStation Productions, Sony Pictures Television, Naughty Dog, The Mighty Mint, Word Games

Distributeur : Warner Media Entertainment

Support de diffusion : HBO Max

Affiche individuelle de Pedro Pascal dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

10 MEILLEURES RÉFÉRENCES AUX JEUX VIDÉO DANS « THE LAST OF US »

L’histoire des lucioles : La bande-annonce de « Last of Us » » a montré comment le gouvernement a couvert le symbole de la luciolequi est utilisé par le groupe luciole dans le célèbre jeu vidéo. Les utilisateurs savent que ce regroupement est composé de révolutionnaires qui s’opposent aux classes dominantes. De plus, la phrase mémorisée est également vue « Quand tu es perdu dans le noir ». quelqu’un enchaîné: Un autre moment qui était une référence directe au jeu vidéo était quand vous voyez Une photo de quelqu’un enchaîné et portant des baskets d’une marque bien connue. Cela a permis aux téléspectateurs de se connecter avec une référence de jeu vidéo : ce serait Ellie capturée par le cannibale David. PLUS DE DÉTAILS ICI.