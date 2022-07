De quoi parle « The Idol », la nouvelle série de The Weeknd et le créateur de « Euphoria » sur HBO

Sans doutes, « Euphoria » est l’une des séries les plus réussies de HBO. Grâce à son histoire et au travail d’interprètes comme Zendaya ou Sydney Sweeney, la fiction est devenue un grand favori du public, qui attend déjà sa troisième saison. Ainsi, Sam Levinson, le créateur de la célèbre production, semble vouloir renouveler ce succès avec son nouveau projet : « The Idol ».

Créé par Levinson, Reza Fahim et le chanteur The Weekndcette nouvelle série sortira bientôt en hbo max et met en vedette le célèbre chanteur et Lily Rose Deppla talentueuse fille de Johnny Depp. De plus, il a l’apparence attendue de Jennymembre du célèbre groupe rose noir.

Vous voulez savoir à quoi ressemble cette production ? Dans les lignes qui suivent, découvrez de quoi il s’agit et tout ce qu’il faut savoir sur « L’idole »la nouvelle série HBO du créateur de Euphorie et The Weeknd.

QU’EST-CE QUE « L’IDOLE » ?

« L’idole »la nouvelle série de HBOraconte l’histoire d’une chanteuse pop (Lily Rose Depp) dont la popularité a atteint des niveaux inimaginables. Puis sa vie change complètement lorsqu’elle devient amoureuse du propriétaire d’un club de Los Angeles. (Le weekend), qui s’avère être le chef d’une secte secrète.

La secte qu’il dirige est très suivie. Cependant, peu de gens imagineraient que la vie de ce gourou de l’entraide change aussi radicalement depuis qu’il rencontre la star de la musique.

« Lorsque les multi-talentueux Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson nous ont apporté ‘The Idol’, il était clair que sa version subversive et révélatrice du culte de l’industrie musicale Cela ne ressemblait à rien de ce que HBO avait fait auparavant. »expliqué Francesca Orsivice-président exécutif de la programmation de la société de divertissement, dans une déclaration sur « L’idole ».

The Weeknd joue dans « The Idol » (Photo: HBO)

« THE IDOL » A-T-IL DÉJÀ UNE DATE DE SORTIE ?

Jusqu’au moment, « L’idole » n’a pas de date exacte confirmée. Cependant, tout semble indiquer que la production serait lancée fin 2022via la plateforme de streaming HBOMAX.

Il est à noter que la production a subi deux pertes importantes en avril dernier, avec le départ du réalisateur Amy Seimetz et l’actrice Suzanna Son. Tous deux ont quitté le projet en raison de différences créatives.

LE TEASER OFFICIEL DE « L’IDOLE »

Dimanche dernier, le 17 juillet, HBO a créé le « teaser » officiel de « L’idole ». Ainsi, dans le clip 1:23 minutes, on peut voir les premières images de la fiction.

« De l’esprit malade et tordu de Sam Levinson et The Weeknd, avec Lily-Rose Depp, « The Idol » arrive bientôt sur HBO Max »lit la description de l’audiovisuel.

QUI FAIT PARTIE DU CAST DE « THE IDOL » ?

Acteurs faisant partie du casting principal de la série :

Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, la chanteuse pop principale.

Abel Tesfaye (The Weeknd) en tant que chef du culte secret.

Troie Sivan

Debby Ryan

Rachel Sennott

Jenny Kim

Steve Zisis

Hari Nef

Juliebeth Gonzalez

Dans cette liste, au-delà des figures stellaires, l’idole de la pop se démarque également Jenny. Elle fait partie du célèbre groupe rose noir et a prétendu être très enthousiasmé par le rôle.

« J’ai trouvé le scénario très intrigant, alors j’ai voulu faire partie de la série (…) Je me sens très excité. Je vais travailler dur, alors s’il vous plaît, regardez-moi avec affection.a-t-il exprimé dans un communiqué.

Acteurs de soutien :

Mélanie Liburd comme Jenna

Tunde Adebimpe

Elisabeth Berkley

Nico Hiraga

Anne Hèche

Maya Eshet

Tyson Ritter

Kate Lyn Sheil

Liz Caribel Sierra

Finley Rose Slater

« The Idol » sera présenté en première sur HBO Max (Photo: HBO)

FICHE TECHNIQUE DE « L’IDOLE »

Titre original : L’idole

Année : 2022

Pays : États-Unis

Créé par : Abel Tesfaye (The Weeknd), Reza Fahim et Sam Levinson

Réalisateur : Sam Levinson

Scénario : Reza Fahim, Sam Levinson, The Weeknd, Joe Epstein, Mary Laws

Production : A24 Television, Bron Studios, HBO, Little Lamb