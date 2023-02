De quoi parle « The Golden Rooster »: un classique de Juan Rulfo avec Lucero et José Ron

« Le coq d’or » est la série qui signifie le retour de étoile brillante à la série télévisée, avec sa co-vedette José Ron. La production TelevisaUnivision apporte au petit écran l’une des histoires classiques de l’écrivain mexicain Juan Rulfo, l’une des voix clés de la littérature universelle. La chanteur célèbreDe cette façon, il revivra l’expérience télévisuelle, comme il l’a fait auparavant avec « Alborada » et « Soy tu dueña ».

Ces dernières années, la célébrité mexicaine avait mis sa carrière dans la musique sur un pied d’égalité avec sa carrière à la télévision. Dans la deuxième catégorie, depuis 2019, il faisait partie de « The Voice Kids » et « The Challenger »des productions loin de la fiction.

C’est pourquoi, dans plusieurs entretiens, l’artiste avait exprimé son désir de réenregistrer un feuilleton ou une série télévisée. Tout dépendait du type de proposition qui lui était présentée, celle en fonction de ses intentions actuelles au moment d’apparaître devant des millions d’écrans à travers le monde.

C’est comme ça que c’est venu « Le coq d’or »un pari qui a plu à l’actrice et avec lequel elle reviendra après avoir été Teresa Rezende dans « Carinha de Anjo ». Par conséquent, nous vous disons ici ce que l’on sait de l’intrigue du nouveau programme TelevisaUnivision.

Les protagonistes d’une image promotionnelle de la série (Photo: TelevisaUnivision)

DE QUOI PARLE « LE COQ D’OR » ?

« Le Coq d’Or », d’après le court roman de Juan Rulforaconte l’histoire de Dionysos Pinzon (José Ron) et Bernarda Cutino (Lucero), qui se retrouve dans une situation particulière, lorsqu’il semble que la chance du galero est sur le point de décliner après qu’il soit sorti de la pauvreté grâce à son coq d’or.

Bernarda est un chanteur connu sous le nom de « Caponnière » dans les années 40, selon l’histoire du roman de Rulfo, qui respecte probablement la nouvelle production TelevisaUnivision. L’artiste et le galeriste se rencontreront et le poids de cette rencontre changera leur vie à jamais.

« A partir d’aujourd’hui, cette merveilleuse histoire commence à être une réalité. De la plume magique de Juan Rulfo, El gallo de oro arrivera très prochainement sur vos écrans via ViX+”a rapporté Lucero dans un post sur son compte officiel sur Instagram.

Alors que le président de W Studios, Patrick Willsa déclaré que le livre de Rulfo a « une force de gravité » qui a réuni « talents emblématiques et uniques de l’industrie ». « L’histoire se déroule dans un petit univers de musique, de littérature et de drames humains incarnés par une grande distribution et marque le retour de Lucero à la comédie. Cela, comme les éclipses, n’arrive pas souvent et il faut le voir « il a déclaré.

José Ron comme l’un des protagonistes de la fiction (Photo: TelevisaUnivision)

COMBIEN DE CHAPITRES COMPRENDRA « LE COQ D’OR » ?

La première saison de « Le coq d’or » Il prévoit d’avoir 10 chapitres, selon les informations officielles de TelevisaUnivision. Le plus probable la petite histoire de Juan Rulfo look complet en un seul versement.

COMMENT VOIR « LE COQ D’OR » ?

« Le coq d’or », La série de Lucero et José Ron sera disponible sur la plateforme de streaming Vix+. La production télévisée n’a toujours pas de date de première officielle, mais elle peut être vue en ligne via ce lien.