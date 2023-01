De quoi parle « The Game of the Soul », la suite de « The Snow Girl »

« La fille des neiges » est une série qui a récemment été créée sur Netflix et l’histoire pleine de suspense est d’après le roman homonyme de Javier Castillo. Au sein de la franchise, le livre qui continue la les aventures du journaliste Look est « Le jeu de l’âme » et ici nous vous disons de quoi il s’agit.

Techniquement, le roman pas la suite du cas de la fille Amaya Martín qui a disparu, et chacun est concluant. Cependant, se déroule dans le même univers et certains personnages réapparaissent principaux, comme celui incarné par Milena Smit sur les écrans.

Javier Castillo est un écrivain espagnol de 35 ans qui est devenu l’un des romanciers les plus vendus de son pays après avoir publié son premier livre, « El día que se perdió la sanity », sur Kindle, après avoir été rejeté par plusieurs maisons d’édition.

« Le jeu de l’âme » est son roman le plus récentqu’il a publié en mars 2021. Bien qu’il soit espagnol, toutes ses histoires se déroulent aux États-Unis.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de la série « The Snow Girl ».

QU’EST-CE QUE « LE JEU DE L’ÂME » ?

« Le jeu de l’âme » tourne aussi autour d’un autre crime dont une femme est victime. Dans ce cas, c’est une jeune fille de 15 ans nommée Alison Hernández qui apparaît crucifiée dans une banlieue de la périphérie de New York.

Par coïncidence, Miren Triggs (qui apparaît sous le nom de Miren Rojas dans la série Netflix) présente son livre lorsqu’un inconnu lui laisse une enveloppe avec une photo d’une fille disparue il y a 9 ans. La fille est bâillonnée dans une camionnette.

« Il semble que rien n’est lié au début mais ensuite on voit peu à peu comment les deux cas ont une connotation religieuse», a expliqué l’auteur à Page Deux.

QUI SONT LES PERSONNAGES DU « JEU DE L’ÂME » ?

Regardez les déclencheurs : un journaliste d’investigation qui travaillait au journal Manhattan Press mais qui est maintenant devenu un écrivain à succès. Cependant, se sentir éloignée du journalisme lui donne envie d’enquêter à nouveau.

un journaliste d’investigation qui travaillait au journal Manhattan Press mais qui est maintenant devenu un écrivain à succès. Cependant, se sentir éloignée du journalisme lui donne envie d’enquêter à nouveau. Jim Schmoer : le professeur de journalisme qui a enseigné Miren et était également dans « The Snow Girl ». Il se bat pour un journalisme indépendant, mais est limité par la pression du pouvoir en place.

le professeur de journalisme qui a enseigné Miren et était également dans « The Snow Girl ». Il se bat pour un journalisme indépendant, mais est limité par la pression du pouvoir en place. Ben Miller : le chef de l’unité des personnes disparues du FBI et la personne chargée de rechercher Alison Hernández.