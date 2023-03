De quoi parle « The Couple Next Door », la nouvelle série de Sam Heughan après la fin d' »Outlander »

Le 16 juin prochain ouvre le Outlander saison 7qui sera le avant-dernière tranche du programme D’après le roman du même nom de Diana Gabaldon. Cependant, ce n’est pas la fin pour sam heughanqui a déjà obtenu un nouveau projet avec Starz, appelé « The Couple Next Door » et ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

L’acteur écossais est devenu célèbre en 2014 lorsqu’il a commencé à jouer Jamie MacKenzie Fraser, le jeune homme rebelle qui tombe amoureux de la voyageuse dans le temps Claire Randall.

Maintenant qu’il peut mettre son engagement envers « Outlander » derrière lui, plus d’opportunités se présentent et Heughan est très excité. En mai, il sera également à l’affiche de la comédie romantique « Love Again » aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Céline Dion.

Sam Heughan avec Caitriona Balfe annonçant que les enregistrements de la saison 8 de « Outlander » sont terminés (Photo : Sam Heughan / Instagram)

DE QUOI SERA « LE COUPLE NEXT DOOR » ?

Starz et Channel 4 ont déjà confirmé la réalisation de « The Couple Next Door », une série en développement qui sera composé de six épisodesSelon le dernier rapport de Date limite. L’histoire est un thriller sexuel qui impliquera deux personnes qui commenceront une liaison extraconjugale.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Quand Evie et Pete emménagent dans un quartier exclusif, ils se retrouvent dans un monde de changement et d’anxiété de statut. Mais ils se lient rapidement d’amitié avec le couple d’à côté. Danny, agent de la circulation alpha, et sa femme, l’instructrice de yoga glamour Becka. Tout ira bien jusqu’à ce que Danny partage une nuit passionnée avec Evie.”.

De plus, les entreprises ont décrit la série comme un « drame psychologique, explorant la claustrophobie abrutissante des banlieues et les conséquences de la poursuite de vos désirs les plus sombres”.

Bien que le thème soit différent de celui d' »Outlander », Heughan n’est pas un inconnu lorsqu’il s’agit d’enregistrer des scènes enflammées pour le petit écran, puisque Jamie et Claire – ses personnages de la série – en ont eu plusieurs.

QUEL RÔLE JOUE SAM HEUGHAN DANS « LE COUPLE D’À CÔTÉ » ?

Sam Heughan jouera le rôle principal de Danny, le flic qui lance une aventure passionnante avec Eviequi sera joué par Eleanor Tomlinson.

Vous trouverez ci-dessous la liste des acteurs principaux.