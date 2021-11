De quoi parle « S’ils nous quittent », le remplacement de « La desalmada »

« S’ils nous laissent”, Produit par Carlos Bardasano, arrivera bientôt sur la chaîne ‘Las Estrellas’ remplaçant“Le sans âme», Série avec Livia Brito et José Ron. Ensuite, nous vous dirons de quoi il s’agit, qui sont les acteurs, les personnages et tout ce qui concerne la telenovela de Televisa.

PLUS D’INFORMATIONS: Isidora Vives et Carlos Said, comment ils sont passés de frères dans la telenovela « Si nous partons » à un couple dans la vraie vie

La production mexicaine est basé sur l’histoire colombienne « Mme Isabelle« À partir de 1993, et tourne autour d’Alicia, une femme mûre qui, après avoir divorcé de son mari, retrouve l’amour chez un homme beaucoup plus jeune qu’elle.

Cette nouvelle production met en vedette Mayrin Villanueva, Marcus Ornellas et Alexis Ayala, avec Gruber écarlate comme principal antagoniste. Ils font aussi partie du casting Gabriela espagnole, Susana Dosamantes, bavure d’Isabel, Carlos Saïd, Isidora Vives, Alex Pérée, entre autres.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Gabriela Spanic a-t-elle accepté de revenir aux telenovelas avec « Si nos deja » ?

QU’EST-CE QUE « S’ILS NOUS LAISSENT » ?

« S’ils nous laissent » suivant Alicia Montiel qui est sur le point d’avoir 30 ans marié à Image de balise Sergio Carranza, journaliste de renom et star de la télévision mexicaine avec qui elle a trois enfants : Youri, Gonzalo et Miranda.

Elle est fière d’avoir une famille modèle, mais n’imagine pas que son mari « exemplaire » ait une maîtresse depuis quelques années. Son monde s’effondrera après avoir appris toute la vérité.

Pour Alicia la trahison est énorme. Après de nombreuses heures de pleurs et d’insomnie, elle va devoir prendre une décision : pardonner à son mari ou pour la première fois de sa vie se donner sa place et sauvegarder sa dignité en demandant le divorce.

Ni la situation ni la décision ne seront faciles, mais Alicia a deux grands amis : Feutre et Rébéca, qui l’accompagnera et la conseillera. Après ce moment difficile, la vie semble lui donner une nouvelle chance en amour, car il rencontre Martin, un jeune homme beaucoup plus jeune qu’elle dont elle finit par tomber amoureuse.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SI ILS NOUS LAISSENT »

Mayrín Villanueva dans le rôle d’Alicia Montiel . Elle est mariée à Sergio Carranza depuis 30 ans, avec qui elle a trois enfants. Elle a consacré sa vie à sa famille et sa seule activité en dehors du foyer est d’être l’image et la directrice d’une ONG. Après avoir découvert l’infidélité de son mari, elle tentera de se revoir.

. Elle est mariée à Sergio Carranza depuis 30 ans, avec qui elle a trois enfants. Elle a consacré sa vie à sa famille et sa seule activité en dehors du foyer est d’être l’image et la directrice d’une ONG. Après avoir découvert l’infidélité de son mari, elle tentera de se revoir. Marcus Ornellas dans le rôle de Martín Guerra Vegas . Il fait partie de l’équipe de journalistes de l’émission de Sergio Carranza. C’est un homme juste, aimant, sensible et drôle.

. Il fait partie de l’équipe de journalistes de l’émission de Sergio Carranza. C’est un homme juste, aimant, sensible et drôle. Alexis Ayala dans le rôle de Sergio Carranza . Le mari d’Alicia est un journaliste de télévision mexicain renommé. Il a un objectif clair : devenir copropriétaire du consortium de communication pour lequel il travaille.

. Le mari d’Alicia est un journaliste de télévision mexicain renommé. Il a un objectif clair : devenir copropriétaire du consortium de communication pour lequel il travaille. Scarlet Gruber dans le rôle de Julieta Lugo . Le talentueux journaliste est l’amant de Sergio Carranza. Elle est ambitieuse, charismatique et très gentille.

. Le talentueux journaliste est l’amant de Sergio Carranza. Elle est ambitieuse, charismatique et très gentille. Isabel Burr comme Yuridia « Yuri » Carranza Montiel . Elle est la fille d’Alicia et Sergio. Elle travaille comme avocate et est une ardente défenseure de la justice.

. Elle est la fille d’Alicia et Sergio. Elle travaille comme avocate et est une ardente défenseure de la justice. Carlos Said comme Gonzalo Carranza Montiel . Il a étudié la médecine pour son père, mais au fond sa véritable vocation est la pâtisserie. Son monde va changer lorsqu’il tombera amoureux de Fedora, la meilleure amie de sa mère.

. Il a étudié la médecine pour son père, mais au fond sa véritable vocation est la pâtisserie. Son monde va changer lorsqu’il tombera amoureux de Fedora, la meilleure amie de sa mère. Isidora Vives dans le rôle de Miranda Carranza Montiel . Le plus jeune de la famille Carranza souffre de harcèlement à l’école. La jeune femme tombera dans une terrible dépression, qui déclenchera l’alarme chez ses parents.

. Le plus jeune de la famille Carranza souffre de harcèlement à l’école. La jeune femme tombera dans une terrible dépression, qui déclenchera l’alarme chez ses parents. Gabriela Spanic dans le rôle de Fedora Montelongo . Femme libérale et sans jugement qui vivra une histoire d’amour avec le fils de sa meilleure amie Alicia.

. Femme libérale et sans jugement qui vivra une histoire d’amour avec le fils de sa meilleure amie Alicia. Susana Dosamantes dans le rôle d’Eva « Tita ». La mère d’Alicia est une femme conservatrice. Il estime que sa fille n’a pas le courage nécessaire pour maintenir la famille unie et la tient responsable de son divorce.

Scarlet Gruber, Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas et Alexis Ayala font partie du casting de « Si nous sommes de gauche » (Photo: Televisa)

DATE ET HEURE DE LA PREMIÈRE DE « SI NOS DEJAN » DANS « LAS ESTRELLAS »

La nouvelle production de Carlos Bardasano sera présentée en première ce lundi 1er novembre à 21h30 (heure locale) sur la chaîne ‘Las Estrellas’.