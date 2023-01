AppleTV+

La nouvelle série marque l’un des rôles les plus récents et les plus importants de la carrière de Harrison Ford sur le petit écran.

©IMDBJason Segel et Harrison Ford jouent dans la série Apple TV+

Harrison Ford (Indiana Jones) Oui Jason Segel (Comment j’ai rencontré votre mère) Star Contraction, la nouvelle série Apple TV+ avec le co-créateur de ted lasso. La série suit un thérapeute en deuil (Segel), qui commence à enfreindre les règles et dit à ses patients exactement ce qu’il pense.

« Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à faire des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.», indique le synopsis de la série, qui a aussi comme protagonistes Christa Miller (Gommages), jessica williams (Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), michel urie (Laide Betty), Luc Tennie (joueurs) Oui Lukita Maxwell (Poisson chanceux).

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Segel et Apple TV+et marque le troisième partenariat pour Apple, Lawrence et Warner Bros. Television, avec le phénomène mondial « Ted Lasso » et la prochaine série dramatique « Bad Monkey ».

La série met en vedette la participation de Goldstein et Bill Wawrence, qui est l’un des co-créateurs de ted lasso. En outre, Contraction sortira avec d’autres productions Apple : « La vérité doit être dite”, “Cher Edouard”, “Bonjour demain!, » et de plus.

Cette première marque l’un des rôles les plus récents et les plus importants d’Harrison Ford sur le petit écran.. Contractiond’Apple TV + sera présenté en première mondiale avec son les deux premiers épisodes le vendredi 27 janvier et il y aura un nouvel épisode tous les vendredis avec un total de 10 épisodes.

