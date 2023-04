De quoi parle « Secret Invasion », date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons de la série Disney Plus

La série « Secret Invasion » (« Secret Invasion ») sera présenté en première en 2023 sur Disney Plus, pour le plus grand plaisir des fans de Marvel. De cette façon, la fabrication avec Samuel L. Jackson sera chargé d’accueillir des stars comme Olivia Colman et Émilie Clarke.

Il convient de noter qu’il s’agit de la première série de Phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, qui comprend également des projets « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » et « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ».

Mais, De quoi parle « Secret Invasion » ? Dans les lignes qui suivent, nous vous dévoilons son synopsis, sa date de sortie, sa bande-annonce et ce que l’on sait sur le Série Disney+.

Scène de la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

QU’EST-CE QUE « L’INVASION SECRÈTE » ?

La production nous ramène à Nick Furyle personnage emblématique de Samuel L Jackson chez Marvel. Il sera le héros de cette aventure, essayant d’arrêter un groupe d’ennemis qui se sont infiltrés furtivement dans la société humaine.

C’est ainsi qu’il se lit dans le synopsis de « Invasion secrète »: « Nick Fury découvre un complot qui cherche un groupe de Skrulls métamorphosés pour infiltrer la Terre dans des positions de pouvoir à travers le monde, recrutant Everett K. Ross, Maria Hill et Talos pour l’arrêter et sauver l’humanité. »

D’après le témoignage de l’actrice cobie smulders pour Variétéc’est quelque chose de différent de ce qui a été vu dans l’étude, jusqu’à présent : « Comme le disait Kevin (Feige), c’est un spectacle plus sombre. Ça va être un thriller captivant. Vous ne saurez jamais qui sont ces gens : s’ils sont Skrull ou s’ils sont humains. ».

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « SECRET INVASION »

QUAND ET QUELLE HEURE FAIT LA PREMIÈRE DE « SECRET INVASION » ?

« Invasion secrète » sortira dans le monde entier le 21 juin 2023. Il est à noter que sa première saison sera composée de six épisodes. Ceux-ci sont gérés par Thomas Bezucha et Ali Selim.

Ci-dessous, nous vous montrons les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir le lancement de la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Horaires par pays :

Mexique: 01h00.

01h00. Guatemala: 01h00.

01h00. Honduras: 01h00.

01h00. Le sauveur: 01h00.

01h00. Nicaragua: 01h00.

01h00. Costa Rica: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Panama: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Bolivie: 03h00.

03h00. République Dominicaine: 03h00.

03h00. Porto Rico: 03h00.

03h00. Le Chili: 03h00.

03h00. Paraguay : 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 8h00.

Emilia Clarke dans le rôle de G’iah dans la série « Secret Invasion » (Photo : Marvel Studios)

COMMENT VOIR « SECRET INVASION » ?

La série « Invasion secrète » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Disney Plus depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SECRET INVASION » ?

Samuel L.Jackson comme Nick Fury

Ben Mendelsohn comme Talos

Cobie Smulders comme Maria Hill

Kingsley Ben-Adir comme Gravik

Emilia Clarke comme G’iah

Olivia Colman dans le rôle de Sonya Falsworth

Don Cheadle dans le rôle de James « Rhodey » Rhodes

Martin Freeman comme Everett K.Ross