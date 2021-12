De quoi parle « Sea of ​​Tranquility », une série coréenne de Netflix

Après le succès de séries comme «Le jeu du calmar« Et » Heading to Hell « , Netflix décide de miser sur une autre série coréenne » Sea of ​​Tranquility » ( » The Silent Sea » en anglais), qui racontera l’histoire d’un équipage d’astronautes qui partira à la recherche d’un mystérieux échantillon pour sauver la Terre, qui est entrée dans un processus avancé de désertification.

C’est une adaptation du court métrage de 2014″La mer de la tranquillité« Écrit et réalisé par Choi Hang-yong, qui réalise également la fiction avec Bae Doona (« Sense8 » et « Stranger »), Lee Joon, et Gong Yoo, qui jouait le recruteur dans « Squid Game ». Mais il n’est pas le seul acteur de la série Hwang Dong-hyuk à faire partie de l’histoire de la science-fiction, Heo Sung-tae, connu sous le nom de Player 101, fait également partie du casting.

La série sud-coréenne »Mer de tranquillitéIl compte huit chapitres au total dans sa première saison et est réalisé par Choi Hang-yong et produit par Jung Woo-sung.

Han Yoon-jae et le Dr Song Ji-an sont chargés de remplir la mission dangereuse (Photo: Sea of ​​​​tranquility / Netflix)

QU’EST-CE QUE LA « MER DE TRANQUILLITÉ » ?

L’histoire de « Mer de tranquillité » Tourne autour des membres d’un groupe de travail envoyé pour obtenir un échantillon mystérieux d’une installation abandonnée. La station à laquelle ils devraient se rendre est la base de Balhae, sur la lune. Là, ils doivent récupérer ces échantillons de l’installation dans l’espoir de pouvoir sauver l’humanité.

Le problème est que la mission a un taux de survie de 10%, donc un par un, les membres d’équipage finissent par mourir. De plus, « un scientifique se joint à une mission pour récupérer des échantillons d’une station lunaire, théâtre d’un accident qui a fait tout le monde, y compris sa sœur ».

REMORQUE DE « MER DE TRANQUILLITÉ »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MAR DE LA TRANQUILIDAD »

Gong Yoo dans le rôle de Han Yoon-jae, le chef de l’équipe d’exploration qui doit mener à bien une mission cruciale avec des informations limitées.

Bae Doona dans le rôle du Dr Song Ji-an, l’astrobiologiste, qui rejoint l’équipe, déterminé à découvrir la vérité derrière un accident sur Balhae.

Lee Joon en tant que capitaine Ryoo Tae-seok, un ingénieur en chef, qui était un membre d’élite du ministère de la Défense nationale, mais s’est porté volontaire pour cette mission dangereuse.

Heo Sung-tae dans le rôle de Kim Jae-sun, chef du groupe de ressources de l’administration de l’aviation.

Lee Moo-saeng dans le rôle de Gong Soo-hyuk, chef de l’équipe de sécurité.

Les membres de l’équipage qui doivent accomplir une mission dangereuse (Photo : Sea of ​​tranquility / Netflix)

QUAND SERA LANCEMENT « MAR DE LA TRANQUILIDAD » ?

« Mer de tranquillité« Sortira ce vendredi 24 décembre dans Netflix.