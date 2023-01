De quoi parle « Record of Ragnarok 2 », comment regarder et combien de chapitres la nouvelle saison d’anime contient-elle ?

La culture viking et la mythologie nordique ont gagné en popularité ces dernières années. Cela s’est vu dans le succès de productions telles que Vikings : Walhalla, « Vinland Saga » et « Thor : Amour et Tonnerre ». Maintenant, « Record of Ragnarok » revient avec sa deuxième saison et présentera à de nouveaux personnages qui affronteront les dieux.

l’animé est un adaptation du manga du même nom de Shinya Umemura et Takumi Fukuidont le titre japonais est « Shūmatsu no Warukyūre » (終末のワルキューレ).

En juin 2021, Netflix a décidé de miser sur le développement de cette histoire pleine de mythologie et de personnages historiques, à côté de l’atelier Graphicica, qui ont été derrière des productions comme « Hellsing ». En outre, maintenant la société Yumeta est ajoutée.

La première du nouvel épisode approche à grands pas, alors nous vous dirons ici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de « Record of Ragnarok ».

Le combat entre Shiva et Raiden Tannemon dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

Dans sa deuxième saison, « Record of Ragnarok » continuera avec les affrontements entre les dieux et les hommes les plus puissants le plus fort de l’histoire pour sauver l’humanité de la destruction totale.

Par conséquent, la nouvelle saison reprendra avec le quatrième combat entre Hercule et Jack l’Éventreur. De plus, la bande-annonce a montré que la cinquième confrontation sera entre Shiva et Raiden Tannemon.

Cet épisode comptera un total de trois combats, mais l’identité de ceux qui se battront au sixième round n’a pas encore été révélée.

Quels seront les matchs de la saison 2 de « Record of Ragnarok » ?

Quatrième match : Hercule contre Jack l’Éventreur

Hercule contre Jack l’Éventreur Cinquième combat : Shiva contre Raiden Tannemon

Shiva contre Raiden Tannemon Sixième combat : Pour déterminer

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK »

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

La saison 2 de « Record of Ragnarok » sera diffusée sur Netflix le 26 janvier 2023il sera donc disponible pour les abonnés de la plateforme dans le monde entier.

Horaires d’ouverture « Record of Ragnarok »:

02h00 pour le Mexique, le Nicaragua, le Costa Rica et El Salvador

pour le Mexique, le Nicaragua, le Costa Rica et El Salvador 03h00. pour la Colombie, le Pérou et l’Equateur

pour la Colombie, le Pérou et l’Equateur 4h00 du matin. pour le Venezuela, la Bolivie et Porto Rico

pour le Venezuela, la Bolivie et Porto Rico 5:00 du matin. pour l’Argentine, le Brésil et le Chili

pour l’Argentine, le Brésil et le Chili 09h00 pour l’Espagne

Il est important de mentionner que le lancement sera, dans un premier temps, de la première partie de la tranche. Plus tard, le reste des épisodes sera publié, bien que la date n’est pas encore déterminéenous savons que ce sera dans le même 2023.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE LA SAISON « RECORD OF RAGNAROK » 2 ?

La La saison 2 de « Record of Ragnarok » aura un total de 15 épisodesqui sera divisé en deux parties.

La le premier sera composé de 10 chapitres, tandis que le second en aura 5 de plus. C’est plus que le dernier épisode, qui comprenait 12 épisodes au total.