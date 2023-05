De quoi parle « Operación Barrio Inglés »: voici ce que nous savons de la série RTVE

« Opération Barrio Inglés » est la série que RTVE a préparé avec Onza, la société de production en charge de « El Ministerio del tiempo » et « Parot ». De cette façon, la télévision espagnole présente un pari qui cherche à reproduire le succès de « La promesse » et « 4 étoiles »avec une formule qui a fonctionné pour le public : un drame d’époque, se déroulant en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale.

La production télévisuelle il espère prendre la préférence du public access prime time. Pour cette raison, pour cette offre nocturne, il a convoqué les acteurs Ariana Bedmar, Peter Vives et Rubén Cortadaqui ont brillé dans « Acacia 38 »« Velours » et « Le Prince », respectivement.

Les autres acteurs qui rejoignent le fiction ils sont: Paco Tous, Juan Gea, Bea Arjona, Maria MoralesChiqui Fernández, Kimberley Tell, Aida Ballman, Silvia Hanneman, Yan Tual, Sue Flack, Marco Cáceres, Almagro San Miguel, Ángela Chica, Clara Navarro, Fran Cantos, Stefan Weinert, Kevin Brand et Frank Feysy Craig Stevenson.

« Espions, nazis, britanniques et une histoire d’amour risquée qui se déroule à Huelva en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale »était la description qu’il a faite RTVE dans l’annonce du programme télévisé sur les réseaux sociaux. Ici, nous vous en disons plus sur ce que l’on sait sur l’intrigue de « Operation English Quarter ».

Peter Vives dans le rôle de Peter dans « Operación Barrio Inglés » (Photo : RTVE)

QU’EST-CE QUE « OPERACIÓN BARRIO INGLÉS » ?

« Opération quartier anglais » essayez comment Lucieune secrétaire de 25 ans, est embauchée pour travailler dans une société minière britannique à Huelvale point neutre de l’Espagne pendant la Seconde Guerre mondialeune enclave stratégique pour les Anglais et les nazis.

Entre espions et complotsla jeune femme commence son travail et sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Pierre, le gérant de l’entreprise dans laquelle il travaille. C’est un homme mystérieux qui a un passé très trouble. Sa vision de ce qui se passe dans le monde incitera Lucía à choisir un camp dans un pays où la neutralité semble être la chose la plus sensée à faire.

Huelva, en passant par Maison Blanche, il devient un domaine clé pour connaître les mouvements des navires britanniques et allemands, malgré le fait qu’il existe une colline importante en Angleterre. C’est dans ce scénario que l’histoire de la Série RTVE.

Le tournage de la série « Operación Barrio Inglés » (Photo : RTVE)

COMMENT VOIR « OPERACIÓN BARRIO INGLÉS » ?

La série RTVE « Operación Barrio Inglés » sera diffusée sur la chaîne La 1 en Espagne. Il n’a toujours pas de date de sortie officielle, mais on sait que son horaire sera aux heures de grande écoute.

Le tournage de l’émission télévisée a commencé et devrait se terminer en août. Les lieux de production sont la zone de Rio Tinto, le quai d’une entreprise anglaise, le quartier Belle vuele port de Punta Umbría et la plage de Mazagón de Huelva, le Palais de Monsalves à Séville et Jerez de la Frontera, entre autres points.

FICHE TECHNIQUE DE « OPÉRATION BARRIO INGLÉS »