Netflix est en avant-première de l’une de ses sorties les plus en vue : Obsession, une série dramatique et romantique qui promet de captiver le public. Tout savoir sur ce titre.

De quoi parle Obsession, la nouvelle série romantique qui débarque sur Netflix cette semaine.

service de diffusion en continu Netflix continue de lancer des titres correspondant au quatrième mois de l’année et cette semaine, l’une des nombreuses séries annoncées précédemment arrivera. On parle de Obsession, un drame romantique du Royaume-Uni réalisé par Lisa Barros D’Sa et Glenn Leyburn. Ensuite, nous vous dirons tout sur ce spectacle : synopsis, distribution, date de sortie et plus.

La première chose que vous devez savoir, c’est qu’il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de Josephine Hart de 1991. le scénariste Morgan Lloyd Malcolm a exprimé ses sentiments sur le projet : « J’ai adoré le livre, qui est un thriller érotique incroyable, mais il a été entièrement écrit du point de vue d’un homme. Anna, son amante, est dépeinte comme une sorte de vampire qui entre dans la famille, fait tout exploser, puis disparaît. Sa fonction principale est de remplir l’objectif de ce dont le protagoniste masculin a besoin. »

+De quoi parle la série Obsession ?

L’histoire est centrée sur un triangle amoureux dangereux qui survient lorsque l’énigmatique Anna Barton se lance dans une liaison passionnée avec le père de son fiancé, William. Alors qu’Anna lutte pour maintenir les deux relations, William est pris dans une spirale obsessionnelle. « Mais combien de temps peuvent-ils garder leur secret caché avant que quelqu’un ne soit blessé ?complète son synopsis officiel.

+Quand Obsession est-il sorti ?

La série Obsession premières sur la plateforme Netflix ce jeudi 13 avril, avec un total de quatre épisodes, comme annoncé précédemment. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

+Distribution d’Obsession

Le casting comprend Richard Armitage (Le Hobbit, Restez près, L’Étranger) comme Guillaume, charlie murphy (Halo, Peaky Blinder) comme Anna, Indira Varma (Ceci en haut, Obi Wan Kenobi) comme Ingrid, et Rish Shah comme geai (Mme Marvel, Étrangers). Ils sont aussi Pippa Bennett-Warner (Chloé, Gangs of London), Ange Sonera (Révolution de velours rouge), Anil Goutam (Andore) et Marion Bailey (La Couronne).

