De quoi parle « Never Me » – Saison 4 et comment regarder les derniers épisodes de la série Netflix

Après des dilemmes amoureux, des conflits scolaires, des déceptions et beaucoup d’apprentissage, l’histoire de Devi Vishwakumar et de ses meilleurs amis prend fin dans la quatrième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine), série netflix Créé et produit par Mindy Kaling et Lang Fisher.

Dans les nouveaux épisodes de la comédie dramatique, qui présente le retour de Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodriguez et Ramona Young, Devi doit non seulement terminer sa dernière année de lycée, elle doit également prendre une grande décision concernant sa vie amoureuse.

De même, Poorna Jagannathan, Richa Morjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Benjamin Norris, Sendhil Ramamurthy, Ranjita Chakravarty, Megan Suri, Niecy Nash-Betts, Cocoa Brown, Jack Seavor McDonald et Utkarsh Ambudkar reviennent également dans la quatrième saison de « Moi jamais», tandis que Michael Cimino, Victoria Moroles, Genneya Walton et Ivan Hernandez rejoignent le casting.

Fabiola, Devi et Eleanor préparent leur dernière année de lycée dans la saison 4 de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE LA SAISON 4 DE « I NEVER » ?

Selon Tudum de Netflix, dans la dernière saison de « Je n’ai jamais”, “Devi a beaucoup à faire”. « Je pense que tout bascule quand ils deviennent seniors et que Paxton part. [a la universidad]Fisher a expliqué. « La structure que vous avez vue au cours des trois premières saisons change et donc le triangle amoureux peut être réactivé”.

Dans les nouveaux épisodes, Devi doit se battre pour réaliser son rêve de toujours de vouloir assister à Princeton. « Elle et Ben sont très concentrés sur ces écoles d’élite dans lesquelles ils veulent aller et que ces étudiants hétéros ennuyeux sont depuis si longtemps.», a noté Fisher. « Il y a beaucoup à découvrir ce que ces choses signifient en termes de qui elles sont et quelle est leur valeur dans [relación] avec l’université à laquelle ils entrent”.

COMMENT VOIR LA SAISON 4 DE « JE NEVER » ?

La quatrième saison de « Je n’ai jamais » sera diffusée sur Netflix le jeudi 8 juin 2023Par conséquent, pour voir les derniers épisodes de la série, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 4 DE « JE NEVER » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 01h00.

Colombie, Pérou et Equateur : 02h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00.

Argentine, Brésil et Chili : 04h00.

Espagne : 08h00

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « JE NEVER »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « JE NEVER 4 »

Maitreyi Ramakrishnan comme Devi Vishwakumar

Jaren Lewison comme Ben Gross

Darren Barnett comme Paxton Hall-Yoshida

Ramona Young comme Eleanor Wong

Lee Rodriguez comme Fabiola Torres

Michael Cimino comme Ethan Morales

Benjamin Norris comme Trent

Megan Suri comme Aneesa Qureshi

Poorna Jagannathan dans le rôle du Dr Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani comme Kamala Nandiwadal

Ranjita Chakravarty dans le rôle de Nirmala Vishwakumar

Niecy Nash dans le rôle du Dr Jamie Ryan

Iván Hernández comme M. Ramos

Genneya Walton comme Lindsay Thompson

Cocoa Brown en tant que principal Grubb

Alexandra Billings comme Mme Warner

John McEnroe comme narrateur

Michael Cimino comme Ethan

Victoria Moroles comme Margot

Geneya Walton comme Mme Thompson

Ivan Hernandez comme Andrés