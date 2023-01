De quoi parle Narvik, le film norvégien qui fait fureur sur Netflix

in

Narvik est l’un des phénomènes récents de Netflix et ici nous allons tout vous dire sur son intrigue. Découvrez de quoi il s’agit et plus de détails intéressants.

© IMDbDe quoi parle Narvik, le film norvégien qui fait fureur sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix Il s’est caractérisé ces derniers temps en incorporant des productions en dehors de la langue anglaise et ses abonnés ont trouvé un contenu de qualité dans les titres nordiques. C’est pourquoi, récemment, l’un des succès mondiaux a été narvikun film norvégien basé sur la vraie vie qui est sorti dans les salles locales en décembre 2022, mais il est sorti sur la plateforme le 23 janvier et fait actuellement fureur.

Ce long métrage a été annoncé en 2016, après que la société de production Nordisk Films a signé un contrat pour la recréation des événements qui se sont produits dans la réalité. Comme la plupart des projets audiovisuels de ces dernières années, il a dû être retardé en raison de la pandémie de Covid-19 et finalement lancé en Norvège le 25 décembre. Il a dépassé les 400 000 billets vendus et a été le film norvégien le plus regardé de 2022.

+De quoi parle Narvik ?

Le film se déroule en avril 1940 dans narvik, une petite ville du nord de la Norvège qui transportait régulièrement depuis son port 85 % du minerai de fer utilisé par la machine de guerre de l’Allemagne nazie. Les tentatives de perturber ce processus pendant deux mois de féroce guerre d’hiver ont conduit Hitler à subir sa première défaite majeure. Avec cette bataille en toile de fond, un soldat norvégien rentre chez lui pour découvrir un secret choquant de sa femme.

Bien qu’un côté familial soit observé chez les Toftes, il faut vous dire que c’est de la fiction. Cependant, il est vrai que En avril 1940, les troupes allemandes ont pris la ville à l’armée norvégienne, mais les Alliés ont mené une guerre pour la récupérer le 28 mai de la même année.. La bataille a duré 62 jours, il y a eu 64 navires coulés et 86 avions abattus, en plus des 8 500 soldats qui sont morts.

narvikun film qui se positionne comme l’un des favoris des utilisateurs de Netflix En ce moment, il est géré par Erik Skjoldbaerg. Son casting principal est composé de : Kristine Hartgen, Carl Martin Eggesbø, Henrik Mestad, Stig Henrik Hoff, Christoph Bach, Magnus Dugdale, Ollie Campbell, Benjamin Noble Oui emilio johnsonentre autres.

