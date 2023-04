De quoi parle « Les patients du Dr García » et comment regarder la série RTVE

Réalisé par Joan Noguera, « Les patients du Dr García » est un Série RTVE espagnole qui suit Guillermo García, qui vit à Madrid après la prise du pays par les franquistes, grâce à une fausse identité fournie par son ami Manuel Arroyo, qui des années plus tard le recherche pour une mission secrète.

La fiction écrite par José Luis Martín est basée sur le best-seller d’Almudena Grandes. « Adapter le roman d’Almudena Grandes pour la télévision a été à la fois un défi, un cadeau et un merveilleux voyage. Tout au long du processus, être fidèle au roman a été primordial pour nous ; refléter le plus fidèlement possible, dans la logique du changement de langage, à la fois les personnages, avec leurs vécus, leurs émotions, leurs angoisses… ainsi que toute une époque, qui a aussi été cruciale dans notre histoire en tant que pays», a souligné le réalisateur à El Confidencial.

« Les patients du Dr Garcia”, une série mettant en vedette Javier Rey, Tamar Novas et Verónica Echegui, compte 10 épisodes qui ont été enregistrés entre janvier et juin 2022 dans des endroits comme Ségovie, Madrid et Guadalajara.

La série espagnole « Les patients du Dr García » compte 10 épisodes (Photo : RTVE)

DE QUOI PARLE « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA » ?

Selon le synopsis officiel de RTVE, «après la victoire de Franco, le docteur Guillermo García Medina vit à Madrid sous une fausse identité. La documentation qui l’a libéré du mur était un cadeau de son meilleur ami, Manuel Arroyo, un diplomate républicain dont il a sauvé la vie en 1937.

Bien que Guillermo pense qu’il ne le reverra jamais, Manuel revient d’exil et sollicite son aide pour une mission secrète et dangereuse : il a l’intention d’infiltrer un réseau d’évasion de criminels de guerre en fuite dirigés depuis Madrid par une femme allemande et espagnole, nazie et falangiste. nommé Clara Stauffer. À cette fin, Manuel se fait passer pour Adrián Gallardo, un Espagnol qui a connu son heure de gloire en tant que boxeur professionnel. Maintenant, les alliés le poursuivent à cause de sa participation aux massacres commis par les SS.

Pendant ce temps, le vrai Adrián Gallardo survit en Allemagne sans savoir que quelqu’un essaie d’usurper son identité pour fuir vers l’Argentine de Perón. Son retour à Madrid met en danger l’opération et la vie des infiltrés”.

COMMENT VOIR « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA » ?

« Les patients du Dr Garcia» sera diffusé le mercredi 19 avril 2023 à 22h50 sur La 1 et RTVE Play. La fiction sera diffusée simultanément sur le réseau TVE et sur la plateforme de vidéo à la demande.

BANDE-ANNONCE DE « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA »

Javier Rey comme Dr Guillermo García Medina

Veronica Echegui comme Amparo Priego

Tamar Novas comme Manuel Arroyo Benitez

Jon Olivares comme Adrian Gallardo Ortega

Eva Llorach comme Clara Stauffer

Stéphanie Key comme Meg Williams

Claudia Traisac dans le rôle de Rita Velazquez

Raúl Jiménez comme Pepe Moya

Nancho Novo comme Fortunato Quintanilla

Pepa Pedroche en tant qu’expert Fernández

Luis Bermejo comme Juan Negrin

Enrique Villén comme Pirulo

Mario de la Rosa comme Alfonso Navarro

Daniel Albaladejo comme Antonio Ochoa

Martina Gusman comme Simona Gaitan

Itziar Atienza comme Geni León

Toni Sevilla comme Gabino de la Fuente

Iñaki Miramón dans le rôle de Basilio Rodríguez

Javier Lara comme Jésus Romero

Marius Biegai comme Otto Skorzeny

Carmen Molinar comme Ingrid Weiss

Eduard Farelo comme Pablo de Azcarate