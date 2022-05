De quoi parle Les Invisibles, la nouvelle série Paramount+ ?

Paramount+ a confirmé le début du tournage de sa nouvelle série originale pour l’Amérique latine, Les InvisiblesUne production de VISla division des studios internationaux de Paramount, et Morena Films, qui raconte l’histoire d’un groupe de cinq femmes confrontées à des conditions de travail difficiles en tant que domestiques dans un hôtel de la côte méditerranéenne.

Qui fait partie de la production ?

Les Invisibles Il a un excellent casting mené par les actrices Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Elena Irureta et Yaël Belicha. La série est créée par l’écrivain Hector Lozanoégalement créateur de la série à succès Merlí, et réalisé par Menna Fité, qui, avec Lozano, a formé le duo créatif de la série Merlí : Sapere Aude.

De quoi parlera « Les Invisibles » ?

Selon le synopsis officiel, il indique:

« Cette nouvelle production de VIS en collaboration avec Morena Films montre une série optimiste qui traite des petits plaisirs de la vie, des espoirs qui ne se perdent jamais et du désir de s’améliorer à travers des personnages construits qui vous font tomber amoureux dès le premier instant.

Les injustices du travail et les problèmes quotidiens seront les thèmes principaux de cette comédie dramatique qui vise à rendre visible le groupe de femmes de chambre, abordant des problèmes universels à travers les histoires fascinantes de femmes qui ne baissent pas les bras face à l’adversité et qui composent une réalité pleine de nuances ».

Pour sa part, fleurs lolita Il a exprimé son bonheur à travers son compte Instagram : « Je peux déjà le dire, confus comme toujours, je suis resté à mi-chemin, la série s’appelle #lasinvisibles ». En même temps, il a ajouté que « une équipe formidable du premier au dernier, merci de continuer à me donner vie et travail je viens d’avoir 64 ans et merci à tous de me féliciter ».

Quelles sont les autres premières sur Paramount+ en mai ?

Séries

Super pompé : la bataille pour Uber

Disponible à partir du 12 mai

La série est basée sur le best-seller de Mike Isaac, Super Pumped : The Battle for Uber est l’histoire vraie et choquante de l’ascension et de la chute fulgurantes du fondateur d’Uber, Travis Kalanick.

Avec les encouragements du capital-risqueur Bill Gurley et de la membre du conseil d’administration Arianna Huffington, Kalanick adopte une approche gagnante à tout prix pour faire de la nouvelle société un titan technologique milliardaire. Mais chaque ascension a un prix, et alors que son élan visionnaire échappe à tout contrôle, il menace de tout anéantir.

Cette nouvelle franchise originale de Paramount+ a été renouvelé pour une deuxième saison, dans laquelle il se concentrera sur Mark Zuckerberg.

Le casting est composé de Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Uma Thurman, Kerry Bishe, Elisabeth Shue, Babak Tafti.

les internationaux

Disponible à partir du 19 mai

La série se déroule en 2001, un gang de voleurs colombiens se rend en Argentine pour commettre des vols alors que le pays est préoccupé par une crise politique et économique. Le casting est composé de Cecilia Roth, Juan Pablo Shuk Oui Raphaël Ferro.

