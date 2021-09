De quoi parle le projet DC avec Keanu Reeves et The Rock ?

Il n’y a toujours pas beaucoup d’informations concernant le film qui présente les animaux de compagnie des héros les plus puissants de l’univers CC. Sûrement l’événement virtuel DC FanDome apporter des nouvelles de ce projet porté par des personnalités de haut niveau telles que Dwayne Johnson, Keanu Reeves, Kevin Hart, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna et Marc Maron.







Des rumeurs sur Internet établissent les premières informations concernant l’intrigue du film d’animation qui racontera l’histoire du chien de Superman : Krypto. « Ce n’est pas facile d’être le chien de Superman ! Krypto est originaire de Krypton et a des super pouvoirs comme son propriétaire ; mais ses compétences sociales sont décidément étranges dans le parc à chiens, et il n’a aucune idée de comment être… ordinaire. » Il semble que l’animal de compagnie de Kal-El aura du mal à se faire de nouveaux amis.

Krypto devra être un vrai héros

« Lorsque Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman et le reste de la Justice League sont kidnappés, Krypto est exposé à la kryptonite verte tandis qu’un groupe d’animaux de compagnie du refuge est exposé à la kryptonite orange. Le résultat ? Krypto est dépouillé. de leurs capacités tandis que les autres animaux deviennent tout-puissants « , continue de décrire le synopsis de l’aventure.

« Krypto doit apprendre à être moins extraterrestre et plus « humain » pour apprendre à un chien, un cochon, un écureuil et une tortue à exploiter leurs nouveaux pouvoirs, à travailler ensemble et à devenir les super-héros qu’ils sont censés être. Mais peuvent-ils l’être ? un cobaye tordu nommé Lulu et sauver la Justice League et Metropolis de la destruction ? Et un groupe de chiens errants trouvera-t-il un foyer avec les super-héros les plus célèbres de la Terre ? « , conclut la description de l’intrigue du film.

Krypto ! Photo : IMDb.



Le projet est un pari fort de la marque CC et il a pour protagoniste l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood et le plus convocateur aujourd’hui : Dwayne Johnson Il prêtera sa voix à Krypto dans le film réalisé par Jared Stern et Sam Levine, avec un scénario de Stern lui-même. DC League of Super-Pets Il sortira en salles le 20 mai 2022.