De quoi parle « Le Messie » et ce que nous savons de la nouvelle série Los Javis

Javier Ambrossi et Javier Calvo, mieux connus sous le nom de Los Javis, sont les créateurs de certains des meilleure série espagnole des dernières années. « La Mesías » est son projet le plus récent pour Movistar Plus+ et ici nous vous dirons tout ce que nous savons à ce sujet.

Les réalisateurs et les scénaristes sont responsables de titres populaires comme “Paquitas Salas”qui est disponible sur Netflix et « Poison »l’histoire tragique de la vie de Cristina Ortiz.

Ils travaillent souvent ensemble Leur carrière les a amenés à remporter divers prix comme les Fotogramas de Plata, Premio Ondas et Premios Feroz. En plus d’être nominé lors de cérémonies de grands noms avec le Prix ​​Goya.

À la fois dans la narration et l’esthétique, les deux œuvres ont été un luxe à voir, donc les attentes sont très élevées après avoir assuré que « La Mesías » C’est votre projetplus ambitieux, détendu et complexe”.

Actuellement, ils sont en plein tournageétant donné qu’ils viennent de terminer le tournage de la première partie et qu’ils reprendront en janvier 2023. De plus, Movistar Plus+ a partagé les premières images.

« La pause actuelle dans le tournage est très bonne pour nous de commencer le montage ainsi que de réinitialiser, de préparer cette deuxième partie, de finir d’esquisser les scénarios et pour que certaines actrices puissent faire les changements physiques que leurs personnages nécessitent», a détaillé Javier Ambrossi.

Macarena García sur le plateau d’enregistrement de « La Mesías », réalisé par Javier Ambrossi et Javier Calvo (Photo : Movistar Plus+)

DE QUOI PARLE « LE MESSIE » ?

« Le messie » est un thriller familial qui explorera des sujets tels que traumatismela valeur de l’art dans la gestion des émotions et la fanatisme religieux. Le protagoniste de la s’appelle Enric et sera le fil conducteur de l’histoire.

La synopsis officiel dit: « Le tout faisant partie d’une vidéo virale d’un groupe de musique pop chrétien composé de cinq sœurs, qui impacte la vie d’Enric, un homme tourmenté par une enfance marquée par le fanatisme religieux et le joug d’une mère aux délires messianiques. « La Mesías » est un thriller familial qui parle de surmonter les traumatismes, de la foi comme outil pour combler le vide et de l’art comme seul moyen d’échapper à la terreur”.

Une des scènes de « La Mesías » aura une chorale d’enfants dans une église (Photo : Movistar Plus+)

Semblable à la façon dont « Venom » a été créé, cela prendra plus de tempspuisque la série se situera dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.

« Nous avons tourné en 16 millimètres tout le passé, qui se situe dans les années 80 et 90. Nous avons tourné le présent en numérique. Maintenant dans l’assemblage on s’amuse beaucoup avec le mélange des textures”, Calvo a décrit la production de la série. « Nous voulons aller plus loin, composer un drame familial presque apocalyptique et plonger dans la foi, mais d’un endroit plus sombre et plus douloureux”.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DANS « LE MESSIE » ?

Le casting de « La mesías » sera composé d’acteurs espagnols de premier ordre, même si leurs personnages n’ont pas encore été confirmés. De plus, récemment, de nouvelles recrues telles que Rossy de Palma ont été partagées. Ensuite la liste complète.

Roger Casamajor

macarena garcia

Lola Duenas

carmen machi

Ana Rujas

Albert Pla

Amaia Romero

bielle rossell

Cécile Roth

Rossy de Palma

Nora Navas

Grace Olayo

Carla Diaz

Aixa Villagran

Betsy Turnez

anges ortega

Mari Paz Sayago

Liste publiée par Los Javis confirmant le casting de « La Mesías » (Photo: Javier Calvo / Instagram)

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « LE MESSIE » ?

Jusqu’au moment, Il n’y a pas de date précise pour la première de « La Mesías » sur Movistar Plus+mais considérant que le tournage reprendra en janvier 2023, il pourrait arriver à la fin de la même année.

On estime qu’il sera composé de huit épisodes.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LE MESSIE »

FICHE TECHNIQUE DU « MESSIE »

Titre original: « Le Messie »

« Le Messie » Pays d’origine: Espagne

Espagne langue originale: Espagnol

Espagnol Année: 2023

2023 Adresse: Javier Ambrossi et Javier Calvo (Les Javis)

Javier Ambrossi et Javier Calvo (Les Javis) Scénario: Javier Ambrossi et Javier Calvo (Les Javis)

Javier Ambrossi et Javier Calvo (Les Javis) La photographie: Jordan Gris

Jordan Gris Producteurs : Contenu Movistar Plus + et Suma

Contenu Movistar Plus + et Suma Distributeur: Movistar Plus+