De quoi parle le jeu Armored Core VI: Fires of Rubicon

Tous les téléspectateurs étaient ravis quand il a été annoncé.Armoured Core VI : Les feux du Rubicon » aux Game Awards 2022, le prochain jeu vidéo sur lequel il travaillera À partir du logicielcréateur des titres populaires »Dark Souls » et »Elden Ring ».

Étant le sixième opus d’une franchise qui a sorti son dernier titre il y a plus d’une décennie, de nombreux fans du développeur ont commencé à se demander de quoi s’agira »Fires of Rubicon », qui adaptera sa mécanique avec ce que FromSoftware a appris après avoir eu un grand succès avec la saga Souls.

Depuis l’annonce de » Armored Core VI », beaucoup ont commencé à se demander si le volet reprendrait les mécanismes de jeu de » Bloodborne » ou de » Dark Souls », étant une version de ces jeux, mais avec un thème de robots et mèches Cependant, il a été confirmé que ce n’est pas vraiment le cas, la franchise conservant sa propre originalité.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hideo Kojima annonce officiellement Death Stranding 2 avec le retour de Norman Reedus







Les jeux »Armored Core » suivent un futur post-apocalyptique où la population vit sous terre et les corporations combattent leurs ennemis avec de gigantesques robots en surface. Le gameplay est basé sur le déplacement d’un robot à travers des scénarios, visant diverses cibles et tirant pour les détruire.

Bien que cette franchise n’ait pas eu la grande popularité que »Dark Souls » connaît actuellement, un grand nombre de joueurs se sont formés, qui espèrent que »Armored Core VI » apportera le gameplay adapté à des mécaniques beaucoup plus fluides et à l’amélioration graphique. similaires à des titres comme »Elden Ring » et »Sekiro ».

Comme les jeux de FromSoftware, »Armored Core » se distingue par son gameplay relativement difficile, étant un grand défi auquel les fans du développeur seront déjà habitués. Cependant, il va sans dire que de nombreux nouveaux joueurs arriveront dans la franchise, donc un gameplay adapté à chacun sera primordial.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hades II : qui est Melinöe, la nouvelle protagoniste de la suite

Avec son univers centré sur les mechs et les robots, il est probable que les joueurs pourront personnaliser leurs robots pour s’adapter à tous les types de gameplay. De plus, avec les implémentations du jeu en ligne, il est probable que » Armored Core VI » permettra aux joueurs d’avoir des rencontres en ligne, étant un ajout très utile à la franchise.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour »Armored Core VI: Fires of Rubicon », mais il sortira pour playstation 5, xbox série x et PC.