De quoi parle le Clubhouse et comment se déroulent les conversations

De nos jours, de nombreux internautes parlent de Pavillon, un réseau social d’invention récente et de succès encore plus récent qui attire l’attention pour son mode d’utilisation: en fait, au sein de la plateforme, il est utilisé seulement la voixet les conversations – privées ou en groupe avec des amis ou des inconnus – ont lieu exclusivement en temps réel. Cet aspect est façonner le ténor, les sujets et les méthodes de conversation en interne, à tel point qu’il est nécessaire de décrire exactement ce dont on parle à l’intérieur, au moins jusqu’à ce que le système d’invitation actuel cède la place à une structure plus ouverte.

Comment se déroulent les conversations dans le clubhouse

De ce point de vue, Clubhouse peut être décrit comme un hybride inédit entre un réseau social, un catalogue de podcasts interactifs et une application pour les appels en ligne où, cependant, les rencontres sont organisées par thème et pas forcément entre ceux qui se connaissent déjà. Les salles virtuelles où se déroulent les conversations sont généralement ouvertes à tous, mais le droit de parole est attribué par le fondateur salle ou par l’un des modérateurs, pour empêcher tout le monde de se parler dans des salles bondées.

Cette formule ouvre à l’existence de différents types d’expérience. Si par exemple la pièce est basée sur un orateur particulier, il se peut que ce soit pour garder le mot exclusivement et ensuite répondre aux questions des personnes présentes. S’il s’agit d’un panel, deux experts ou plus sur un sujet donné peuvent discuter d’un sujet accueillir occasionnellement l’intervention d’auditeurs qui peuvent diriger le débat ou y contribuer. Si, en revanche, la salle est plus informelle, les modérateurs peuvent décider de laisser tout le monde parler roue libre, peut-être en imposant une limite de temps à chaque interlocuteur pour l’empêcher de monopoliser la conversation. Ce ne sont là que quelques-unes des formules adoptées jusqu’à présent dans Clubhouse, et elles ne sont pas fixes: les modérateurs peuvent décider à tout moment de changer les règles (peut-être après avoir informé les personnes présentes) amenant la même salle à travers différentes étapes de confrontation.

De quoi on parle au Clubhouse

À l’heure actuelle, Clubhouse compte environ 2 millions d’utilisateurs, c’est pourquoi les discussions en son sein sont déjà là. assez diversifié entre eux. Les clubs ouverts par les utilisateurs couvrent les sujets les plus divers – allant des discussions sur la NBA aux clubs de lecture, en passant par la psychologie, les voyages, la musique, la médecine alternative, les crypto-monnaies, l’astrologie et bien plus encore – et chaque groupe peut organiser des salles impromptues ou des événements programmés qui les utilisateurs peuvent ajouter à votre calendrier sur votre téléphone pour vous connecter le moment venu. Les règles de conversation dans chaque lieu de rencontre peuvent être définies dans la description, verbalement ou dans des documents spécifiques accrochés comme des feuilles sur le tableau d’affichage à l’intérieur des salles.

Ce dont les Italiens parlent au Clubhouse

En Italie, les utilisateurs de Clubhouse sont encore peu nombreux, c’est pourquoi les salles et les clubs où notre langue est parlée sont naturellement moins nombreux. La conséquence est tout aussi facile à imaginer: d’une part, les réunions en anglais ont toutes sortes de sujets au centre, bénéficiant d’un plus grand nombre d’intervenants et de leur diffusion généralisée sur toutes les tranches du fuseau horaire; par contre ceux en italien, comptant peu de participants, doivent souvent miser sur dénominateurs communs qui attirent l’attention de tous.

Par rapport à celles en anglais, les chambres tricolores sont toujours limité aux sujets génériques – à quelques exceptions près du fait que le système d’invitation a pour l’instant regroupé de nombreux experts dans l’application dans le domaine de la communication et de la technologie, qui discutent de ces questions.

Les cafés, les petits déjeuners et en général les lieux de rencontre basés sur moments particuliers de la journée pour le moment ils sont les plus populaires: ils permettent aux utilisateurs de se rencontrer à un moment donné, de créer une communauté en parlant de leur quotidien affrontez-vous sur le nouveau réseau social qui pour le moment est également l’un des principaux sujets de conversation. Cependant, il existe d’autres sujets qui, de nos jours, agissent comme un ciment générique parmi les utilisateurs d’applications, tels que films, séries télévisées, sports, politique et divertissement.

L’avenir du Clubhouse

Les choses devraient changer à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Ce que certains abonnés ne comprennent toujours pas dans l’application, c’est en fait que le système d’invitation il n’est pas conçu pour garder au réseau social un lieu dédié aux élus, mais ce n’est qu’un moyen de réduire le nombre de visiteurs pendant que les développeurs mettent progressivement à niveau l’infrastructure et reçoivent des commentaires sur la façon d’améliorer le produit avant qu’il ne soit ouvert à tous.

Une minorité de personnes déjà insérées dans le réseau social voit cette perspective comme une menace pour la clarté et l’ordre des conversations, mais la réalité est que sans nouveaux membres, le réseau social n’est pas destiné à aller n’importe où, en particulier parmi les petites communautés de locuteurs comme la nôtre; le défi pour les développeurs sera garder l’équilibre l’afflux de nouvelles personnes et la qualité du contenu et des interactions au sein de la plateforme.

