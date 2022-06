De quoi parle « Le Cabinet des curiosités », la série d’horreur de Guillermo del Toro sur Netflix

la plateforme de streaming Netflix a surpris ses utilisateurs avec l’annonce de nouvelles productions lors de la ‘Geeked Week’. Ainsi, avec la présentation en avant-première de projets tels que «Marchand de sable”, a également montré des images d’une autre de ses premières les plus attendues: la série d’horreur du réalisateur mexicain Guillermo del Toro.

PLUS D’INFORMATIONS: Guillermo Del Toro et Gael García Bernal ont chanté une ranchera à Cannes pour leur 75e anniversaire

« Cabinet de curiosités »le titre dans sa langue d’origine, est une série d’anthologie composée de huit épisodes indépendants, dans le style de grandes œuvres telles que « Black Mirror » ou « The Twilight Zone », et a récemment publié sa première bande-annonce officielle.

Par conséquent, dans les lignes suivantes, apprenez tout ce que vous devez savoir sur « cabinet de curiosités » de Guillermo del Toroun projet qui sortira bientôt en Netflix.

DE QUOI S’AGIT LE « CABINET DE CURIOSITÉS »

Cette fiction est basée sur un livre de Guillermo del Toro, publié en 2012. L’auteur y racontait les processus de création qu’il a traversés de son œuvre « Cronos » à « Pacific Rim ». Ainsi, cette production se présente comme une série d’anthologies d’horreur, avec des chapitres indépendants.

Netflix présentera 8 histoires d’horreur dans cette collection d’histoires macabres, réalisées par certains des cinéastes les plus prestigieux au monde, tels que Jennifer Kent, David Prior ou Guillermo Navarro.

« Du macabre au magique, du gothique au grotesque ou classiquement effrayantles huit contes sinistres, dont deux œuvres originales de Du taureauprendra vie grâce à une équipe d’écrivains et de réalisateurs triés sur le volet par le cinéaste de ‘The Shape of Water’”indique la description officielle de la plate-forme populaire.

La production est une série de 8 épisodes indépendants (Photo : Netflix)

LE TEASER DU « CABINET DES CURIOSITÉS »

Le 06 juin dernier, Netflix a créé le premier aperçu officiel de la série. Dans cette bande-annonce, vous pouvez voir des éléments terrifiants tels que des crânes, un livre avec un pentagramme satanique, des dessins et des portraits terrifiants. Aussi, des endroits mystérieux comme une morgue ou une maison hantée.

De plus, dans le clip de 1 min 16 s, on peut voir des cadavres sortir de leurs tombes, des insectes, des serpents et toutes sortes d’éléments qui caractérisent le travail de Du taureauqui, à plus d’une occasion, a indiqué qu’il était un fan de monstres et le reflète ainsi dans chacune de ses productions.

LES RÉALISATEURS ET LE CAST DU « CABINET DES CURIOSITÉS »

Le teaser a également confirmé les noms des acteurs et actrices qui composent le casting principal, ainsi que les réalisateurs et scénaristes de chacun des épisodes.

Essie Davis, Andrew Lincoln et Hannah Galway jouera dans un épisode basé sur une histoire originale de Guillermo del Toro et il sera dirigé par Jennifer Kent connu pour « Le Babadook ».

jouera dans un épisode basé sur une histoire originale de et il sera dirigé par connu pour « Le Babadook ». F. Murray Abraham, Glynn Turman et Luke Roberts jouera dans un épisode écrit par David S Goyer basé sur une histoire de michael karité et dirigé par David Prieur réalisateur de « L’homme vide ».

jouera dans un épisode écrit par basé sur une histoire de et dirigé par réalisateur de « L’homme vide ». Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse et Sebastian Roche sont les acteurs d’un chapitre écrit par Régina Corrado, basé sur une histoire de Guillermo del Toro et dirigé par Guillaume Navarro .

sont les acteurs d’un chapitre écrit par basé sur une histoire de et dirigé par . Crispin Glover et Ben Barnes sont les protagonistes de l’épisode écrit par Lee Patterson d’après une histoire de H. P. Lovecraft et dirigé par Keith Thomas .

sont les protagonistes de l’épisode écrit par d’après une histoire de et dirigé par . Pierre Weller stars dans le chapitre réalisé par Chiffons Cosmatos écrit par ceci et Aaron Stewart Ahn .

stars dans le chapitre réalisé par écrit par ceci et . Mike Watkins écrire un épisode basé sur une pièce de H. P. Lovecraft dirigé par Catherine Hardwicke (connu pour « Twilight ») et dont le casting n’a pas été annoncé.

écrire un épisode basé sur une pièce de dirigé par (connu pour « Twilight ») et dont le casting n’a pas été annoncé. David Hewlett est la vedette d’un chapitre basé sur un texte de Henri Kuttner et dirigé par Vincenzo Nataly .

est la vedette d’un chapitre basé sur un texte de et dirigé par . Finalement, Haley Z.Boston Ecrire un épisode inspiré d’une pièce de Emilie Carroll. Celui-ci est géré par Ana Lily Amirpour et le casting n’a pas encore été annoncé.

Andrew Lincoln, célèbre pour « The walking dead », participera à l’un des épisodes de la série (Photo : AMC)

GUILLERMO DEL TORO ANNONCE LA SÉRIE SUR SES RÉSEAUX SOCIAUX

Le réalisateur mexicain, pour sa part, s’est également montré enthousiaste à travers son récit Twitteroù il a partagé l’avant-première officielle de la fiction et révélé que Guillaume Navarrol’un de ses collaborateurs depuis de nombreuses années, sera chargé de réaliser la première des histoires.

« Mon collaborateur de longue date, Guillermo Navarro (oscarisé pour « Le Labyrinthe de Pan » et réalisateur de plusieurs des meilleurs épisodes d’une multitude de séries, dont « Hannibal ») est en charge de l’histoire d’ouverture »a écrit.

Mon collaborateur de longue date Guillermo Navarro (oscarisé pour Le Labyrinthe de Pan et réalisateur de plusieurs des meilleurs épisodes d’une multitude de séries, dont Hannibal) s’occupe de l’histoire d’ouverture ! https://t.co/8tf4TBPJiC – Guillermo del Toro (@RealGDT) 6 juin 2022

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « LES CABINETS DE CURIOSITÉS » DE GUILLERMO DEL TORO

Oui ok Netflix a annoncé la première de la série en 2022, la date de sortie exacte des 8 épisodes de la production est inconnue.

Face aux grandes attentes de ses téléspectateurs, il est rappelé qu’il peut être vu à travers la plate-forme populaire, il ne faudra donc qu’un compte pour accéder à ce contenu exclusif.

LA PRODUCTION DU « CABINET DE CURIOSITÉS »

Le 14 mai 2018, il a été annoncé que Netflix produisait une nouvelle série avec le cinéaste primé Guillermo del Toro. Le Mexicain, honoré des prix Ariel, Goya, Golden Globe et Oscar, a également été nommé réalisateur d’un nouveau film de « Pinocchio» pour la plateforme.

Jusqu’à présent, la musique est connue pour être fournie par Anne Chmelewsky, Tim Davies et Christopher Young. La photographie, quant à elle, par Jeremy Benning, Colin Hoult et Anastas N. Michos.

Les sociétés de production impliquées dans ce projet télévisuel sont Exile Entertainment, Double Dare You et Netflix.