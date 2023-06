De quoi parle « Las noches de Tefía », date de sortie, bande-annonce et ce que nous savons de la série ATRESplayer PREMIUM

La remorque pour « Les nuits de Tefía » promet une histoire émouvante et puissante, avec une exploration d’un fragment du passé encore douloureux pour l’Espagne : la dictature de Franco. La série ATRESplayer PREMIUM Il ne laissera pas les spectateurs indifférents et tous les préparatifs de sa grande première sont déjà prêts. MAG vous en dit plus l’intrigue, la date de sortie officielle, la bande-annonceles acteurs et les personnages et d’autres détails clés.

Un souvenir en noir et blanc qui ne peut cacher la douleur des abus commis dans un camp de concentration espagnol. Les premières images de la production télévisuelle Ils vont en profondeur, tout comme leurs dialogues.

Préjugés, impunité et violence sont les thèmes transversaux de ce programmemais aussi une intention de chercher justice à travers l’enfer de la mémoire, de la révélation incontournable pour ne pas répéter les erreurs poignantes.

Ce sont les premières impressions et l’attente que « Tefía Nights » a généréesla série créée par le dramaturge, réalisateur et acteur Michel de l’Arcavec une distribution variée, une proposition visuelle impressionnante et un thème qui touchera plus d’une fibre de la société espagnole.

Avant d’en savoir plus sur la série, vous pouvez ici regardez la bande-annonce officielle de « Les Nuits de Tefía” :

DE QUOI PARLE « LES NUITS DE TEFÍA » ?

« Les nuits de Tefía » dépeint les abus commis dans le camp de concentration franquiste appelé Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía. Entre 1954 et 1966, dans une zone désertique de Fuerteventura, les lamentations et la violence de la loi des vagabonds et des voyous de la dictature espagnole ont été cachées. Ces moments sont racontés par Airam Betancor, qui en 2004 est encouragé par un documentariste à se souvenir de ce passé.

Bien sûr, une des victimes de ce lieu de torture refuse dans un premier temps, mais le souvenir devient urgent. C’est ainsi que la série télévisée ATRESplayer PREMIUM révèle les horreurs du centre où les homosexuels étaient enfermés contre leur gré.

Pour lutter contre les injustices quotidiennes, le travail forcé et autres activités horrifiantes, les prisonniers se sont réfugiés dans la fiction et dans un lieu emblématique, Le Tindayaoù ils peuvent jouir librement de la vie qui leur a été enlevée pendant plusieurs mois sous les cris castrateurs du régime en place.

Deux prisonniers dans une scène de « Las noches de Tefía » (Photo : Atresmedia Televisión)

QUELLE EST LA DATE DE PREMIÈRE DE « LAS NOCHES DE TEFÍA » ?

« Las noches de Tefía » ouvre le dimanche 25 juin sur la plateforme ATRESplayer PREMIUM. Le premier épisode peut être vu à partir de 9h00 (local). Mais il passera aussi par les salles de cinéma le vendredi 22 juin, selon les informations officielles de la société de télévision.

Miguel del Arco et Rómulo Aguillaume étaient en charge de la réalisation du programme télévisé, une production de Buendía Estudios Canarias et Atresmedia Televisión. Del Arco et Antonio Rojano, en outre, étaient en charge du scénario de la fiction.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « LAS NOCHES DE TEFÍA » ?

La série espagnole « Les nuits de Tefía » compte six chapitres dans sa saison 1. Chaque épisode dure environ 50 minutes.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « LAS NOCHES DE TEFÍA » ?

Marcos Ruiz comme Airam / La Bambi

Patrick élevé comme la Vespa

Miquel Fernandez comme Charli

Israël Elejalde comme Don Anselmo

Roberto Alamo comme La Viga

Jorge Perugorria comme Airam

Carolina Yuste comme Nisa

Raúl Prieto comme Boncho

Javier Ruesga comme La Sissi

Luifer Rodríguez comme La Pinito

Jorge Uson comme comte Phoenix

Mingo Avila comme le rat

Jorge Yumar comme Perico