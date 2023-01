De quoi parle « La vie mensongère des adultes », comment regarder et combien de chapitres compte la série Netflix ?

Réalisé par Edoardo De Angelis, « La vie mensongère des adultes » est un Série Netflix italienne Basé sur le roman homonyme d’Elena Ferrante, dont des adaptations de « My Brilliant Friend » et « The Lost Daughter » ont été réalisées.

La fiction écrite par Ferrante, De Angelis, Laura Paolucci et Francesco Piccolo se déroule à Naples dans les années 1990 et suit Giovanna de son enfance à son adolescence dans les années 1990. Avec l’aide de l’audacieuse tante Vittoria, il va découvrir d’autres visages de la ville, au grand dam de ses parents stricts.

Giordana Marengo est la protagoniste de «La vie mensongère des adultes” et dirige le casting formé par Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Pina Turco, Rossella Gamba, Azzurra Mennella, Raffaella Rea, Biagio Forestieri, Susy Del Giudice, Giuseppe Brunetti, Maria Vera Ratti, Gianluca Spagnoli, Adriano Pantaleo et Giovanni Buselli.

Valeria Golino dans le rôle de Vittoria dans la série italienne « La vie mensongère des adultes » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « LA VIE MENTEURE DES ADULTES » ?

Selon le synopsis officiel de Netflixdans « La vie mensongère des adultes”, “La recherche d’un nouveau visage, après celui heureux de l’enfance, oscille entre deux Naples consanguines qui, pourtant, se craignent et se détestent : la Naples du dessus, qui a enfilé un mince masque, et celle du dessous, qui fait semblant d’être excessive. , banal.

Giovanna oscille entre haut et bas, tantôt dégringolant, tantôt grimpant, déconcertée par le fait que, en haut ou en bas, la ville semble n’avoir ni réponse ni échappatoire.”.

Giovanna avec sa tante dans la série italienne « La vie mensongère des adultes » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA VIE MENSONGE DES ADULTES » ?

« La vie mensongère des adultes » sera diffusée sur Netflix le mercredi 4 janvier 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série italienne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE « LA VIE MENTALE DES ADULTES » ?

La première saison de « La vie mensongère des adultes », une série qui a été tournée à Naples et à Milan, compte six épisodes.

BANDE-ANNONCE DE « LA VIE MENSONGE DES ADULTES »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA VIE MENTALE DES ADULTES »

Giordana Marengo comme Giovanna

Valeria Golino comme Vittoria

Alessandro Preziosi comme Andrea

Pina Turco comme Nella

Rossella Gamba comme Angela

Azzurra Mennella comme Ida

Raffaella Rea comme Costanza

Biagio Forestieri comme Mariano

Susy Del Giudice comme Margherita

Giuseppe Brunetti comme Corrado

Maria Vera Ratti comme Giuliana

Gianluca Spagnoli comme Tonino

Adriano Pantaleo comme Rosario

Giovanni Buselli comme Roberto