De quoi parle « La última », la série d’Aitana et Miguel Bernardeu sur Disney Plus

« La última » sera le premier rôle d’acteur du chanteur espagnol, Aitana Ocaña. A cette occasion, elle sera également accompagnée de son petit ami, Miguel Bernardeau, dont on se souviendra pour sa participation à « Élite ». Ensuite, nous expliquerons ce que Série Disney+ et comment l’accorder.

L’interprète n’est pas étrangère au petit écran, puisqu’elle a été candidate à des émissions de télé-réalité compétitives telles que « Operación triunfo » (2017), où elle a été finaliste. De plus, il a été jury/coach dans des programmes prestigieux tels que « Las voz kids ».

Pendant ce temps, Miguel Bernardeu a joué le premier odieux Guzmán Nunier dans la série Netflix. Récemment, il a également fait partie du distribution internationale de « 1899 ».

Aitana et Miguel Bernardeau lors du tournage de « La última » (Photo : Aitana / Instagram)

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « LA ÚLTIMA » ?

« La última » suit l’histoire de Candela (Aitana Ocaña), une jeune femme qui travaille dans un bureau, mais qui rêve de devenir chanteuse professionnelle. Tout ce qu’il a demandé semble être rempli lorsqu’un représentant d’une maison de disques tombe sur une présentation de lui dans un bar. Jusque là, quelque chose de similaire à « Une étoile est née ».

Sin embargo, ese ejecutivo no será su interés amoroso, sino que, en esa misma noche, se reencontrará con Diego (Miguel Bernardeau), un excompañero de instituto que también está luchando por hacer sus sueños realidad, aunque los suyos tienen más que ver con la boxe.

Ce n’est que la prémisse et le début de la série, qui sera un voyage sinueux sur l’amour, la maturité, la lutte pour ce que vous voulez, le courage et l’autonomisation.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA DERNIÈRE » ?

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LA DERNIÈRE » ?

La série « La última » sera disponible via les plateformes Disney. Dans le cas de Espagne, le programme sera publié sur Disney PlusTandis que pour Amérique latine, doit avoir accès à Star Plus.

Dans l’un ou l’autre des deux scénarios, la série sortira le vendredi 2 décembre 2022. Il consistera en un total de cinq épisodes.