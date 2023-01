De quoi parle « La Dame des morts », comment regarder et combien de chapitres la série Netflix compte-t-elle ?

« La dame des morts » (« Woman of the Dead » en anglais et « Totenfrau » dans sa langue d’origine) est une Série Netflix autrichienne réalisé par Nicolai Rohde et écrit par Barbara Stepansky, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen et Nicolai Rohde, qui a également réalisé la fiction basée sur le roman du même nom de Bernhard Aichner.

La coproduction Netflix et ORF raconte l’histoire de Blum, une femme aveuglée par la vengeance qui finit par révéler les secrets les plus sombres de sa petite communauté tout en recherchant le responsable de la mort de son mari.

Le casting de « La dame des morts» comprend Anna Maria Mühe, Felix Klare, Yousef Sweid, Shenja Lacher, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Michou Friesz, Gerhard Liebmann, Hans Uwe Bauer, Sebastian Hülk, Andrea Wenzl, Wolfram Koch, Britta Hammelstein et Peter Kurth.

Blume (Anna Maria Mühe) découvre ce qui est vraiment arrivé à son mari dans « La Dame des morts » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE « LA DAME DES MORTS » ?

Selon le synopsis officiel de Netflixdans « La dame des morts”, “Blum est propriétaire d’un salon funéraire dans une célèbre station de ski et mère aimante de deux jeunes enfants. Suite à la mort accidentelle de son mari, elle est ébranlée au plus profond de son existence.

Bientôt, Blum se rend compte que son mari a été tué parce qu’il était sur le point de découvrir de terribles secrets. Elle se lance dans une quête de vengeance, mais au cours de sa quête, elle passe de prédateur à proie.”.

COMMENT VOIR « LA DAME DES MORTS » ?

« La dame des morts » a été créé en Autriche le 1er octobre 2022 dans le cadre de la programmation télévisée ORF et sera disponible dans le reste du monde via Netflix à partir du 5 janvier 2023.

Par conséquent, pour regarder la nouvelle série autrichienne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

COMBIEN DE CHAPITRES LA DAME DES MORTS COMPORTE-T-ELLE ?

« La Dame des Morts », l’adaptation du roman « La Femme des Morts », comporte six épisodes.

BANDE-ANNONCE DE « LA DAME DES MORTS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA DAME DES MORTS »

Anna Maria Muhe comme Blume

Louis Vorbach comme Jakob

Romina Küper comme Dunja

Stéphanie Lexer comme Elena

Katrin Butt dans le rôle d’Anna May

Simon Schwarz comme pasteur Jaunig

Félix Claire

Yousef Sweid dans le rôle de Reza Shadid

Shenja Lacher

Robert Palfrader

Gregor Bloéb

Michou Friesz

gerhard liebmann

Hans Uwe Bauer

Sébastien Hulk

Andrea Wenzl

Wolfram Koch

britta hammelstein

peter kurth