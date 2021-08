De quoi parle la chanson ‘Jeremy’, de Pearl Jam ? La véritable histoire du suicide de Jeremy Delle

Pour de nombreux membres de la génération X, la chanson « Jeremy » de Pearl Jam est emblématique, une chanson de l’époque basée sur une histoire vraie.

En écrivant une chanson sur un garçon qui s’est suicidé devant ses camarades de classe, Eddie Vedder a évoqué la solitude tranquille de cette génération et le type de désespoir dont souffrent souvent les garçons et les jeunes hommes de notre société.

Mais il s’avère que la chanson ne représente pas du tout le vrai Jeremy, et la mère et les camarades de classe de Jeremy veulent que les gens sachent la vérité.

De quoi parle vraiment « Jeremy » de Pearl Jam – et qui est le vrai Jeremy ?

Le vrai Jeremey, nommé Jeremy Wade Dell, s’est suicidé dans sa classe du lycée Richardson le 8 janvier 1991. Cette partie de la chanson est vraie.

Mais sa mère, qui est restée silencieuse sur la mort de son fils pendant 27 ans, s’est exprimée, affirmant que la représentation du groupe sur le suicide de Jeremy est inexacte.

La station d’information locale WFAA a parlé avec la mère de Jeremy, Wanda, de la mort de son fils, affirmant que son fils était bien plus que son suicide, l’événement qui l’a rendu célèbre il y a plus de deux décennies.

« Ce jour où il est mort n’a pas défini sa vie », a-t-elle déclaré.

« C’était un fils, un frère, un neveu, un cousin, un petit-fils. C’était un ami. Il avait du talent », a-t-elle expliqué.

C’était un artiste tellement talentueux qu’il a remporté un premier prix pour un dessin qu’il a réalisé alors qu’il n’avait que 7 ans. Plus de détails sur sa vie et ses intérêts peuvent être consultés sur un site Web dédié à sa mémoire.

Comment l’histoire de Jeremy est-elle devenue une chanson de Pearl Jam ?

Un journal a rapporté la mort de l’adolescent et Vedder a été inspiré pour écrire à ce sujet. Vedder a dit Panneau d’affichage:

« [W]Quand je suis allé écrire à ce sujet, j’ai pensé à comprendre de quoi il s’agissait, mais j’ai alors pensé que ce serait intrusif. Et je me suis totalement lié parce que j’ai eu une expérience très similaire avec un enfant avec qui j’ai grandi […] Il a un peu paniqué et a apporté une arme en classe un jour. C’était le cours de géographie et j’ai tiré un [chuckles] Un aquarium de 1000 gallons ou quelque chose comme ça. J’étais dans le couloir et je me souviens l’avoir entendu. »

Vedder admet que même si la chanson s’appelle « Jeremy », le personnage de Jeremy dans la chanson a été créé en combinant quelques histoires différentes.

Bien qu’il soit compréhensible que Vedder se soit senti intrusif s’il avait demandé plus de détails ou la permission d’utiliser le nom de leur enfant, il aurait probablement dû envisager de contacter la famille de Jeremy avant d’utiliser son nom.

Après tout, ses proches étaient bouleversés, voire « en colère », que le groupe, qui était en plein essor à l’époque, ait dépeint la mort de Jeremy de manière incorrecte.

Par exemple, il n’y a eu aucun témoignage de quelqu’un qui a intimidé Jeremy, comme on pourrait s’y attendre d’après le couplet de la chanson qui commence par « Clearly I Remember / Pickin’ on the boy », et le vrai Jeremy n’a jamais été connu pour s’être battu. contre tous les intimidateurs, comme le suggère la chanson de Pearl Jam.

En fait, le personnage de Jeremy dans la chanson de Pearl Jam ne semble pas du tout refléter le vrai Jeremy.

Par exemple, le suicide de Jeremy dans la chanson et le clip dépeint un garçon en colère, victime d’intimidation et désespéré comme Jeremy dont « Papa n’a pas prêté attention » et « maman s’en moquait ».

Roi de Bretagne, un ami de Jeremy à l’époque, a dit à WFAA qu’il n’était pas comme ça.

« J’étais en colère contre eux pour avoir écrit cette chanson », a-t-elle déclaré. « Je pensais, tu ne sais pas. Tu n’étais pas là. Cette histoire n’est pas exacte. »

King était dans la salle de classe lorsque Jeremy a pointé une arme sur lui et a appuyé sur la gâchette.

« Le choc et la peur sont entrés dans mon esprit », a-t-elle déclaré. « Tous les étudiants ont en quelque sorte couru au fond de la salle et se sont blottis. »

Ensuite, King a pris une décision qu’elle n’oubliera jamais.

« Est-ce que je dois regarder ? » dit-elle alors qu’elle commençait à pleurer pendant qu’elle se rappelait les conséquences. « Je me souviens avoir pensé ça. ‘Dois-je regarder?’ Et je l’ai fait, j’ai regardé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j’ai regardé. Et je n’oublierai jamais. Je ne l’oublierai jamais. «

Les motivations de Vedder à écrire sur la souffrance des jeunes sont certainement admirables, même si le recul montre clairement qu’il aurait dû être plus sensible à la famille et aux proches du vrai Jeremy.

Comme il l’a dit à Billboard, il y avait beaucoup d’enfants qui souffraient et apportaient des armes à l’école, et il fallait en discuter. UNEComme nous le verrions quelques années après l’interview de Vedder, le problème des fusillades dans les écoles ne ferait qu’empirer à partir du massacre de 1999 au lycée Columbine par deux étudiants et de leurs suicides au cours de l’événement.

Les enfants sont en colère – ils l’étaient alors et ils le sont maintenant – et ignorer ce fait ne le fait pas disparaître.

« Quand vous êtes à l’intérieur et que vous n’avez aucun contrôle et que vous êtes la version de Frances Farmer à 14 ans, vous savez, vous avez des raisons d’être en colère », a expliqué Vedder. « Vous avez des raisons d’être en colère lorsque vos parents, qui sont eux-mêmes très protégés, décident de ce que vous devriez vivre dans votre vie et de ce qui est normal et de ce qui ne l’est pas. »

Maintenant, la mère de Jeremy regarde les fusillades dans une école aux actualités et souhaite pouvoir contacter les personnes impliquées.

« Je pense aux mères, je pense aux sœurs, je pense à ce qu’on va dire ou à quelles opinions on va penser à l’élève », a déclaré Wanda. « Ce sont les mères et les sœurs que je veux serrer dans mes bras et leur dire qu’un jour ça ira mieux. »

Depuis, elle a créé un groupe de soutien au deuil dans son église dans le but d’aller de l’avant et d’aider les autres à faire de même. Après tout, perdre un enfant par suicide sera toujours dévastateur, et les familles méritent d’être soutenues et de savoir qu’elles ne sont pas seules, quelles que soient les circonstances.

Cette vidéo partage plus de détails sur la véritable histoire de la vie de Jeremy Delle et ce qui a conduit à son suicide :

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous sentez impuissant ou avez envie de vous faire du mal, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255). Il peut également être utile d’apprendre les signes avant-coureurs du suicide chez les adolescents.

