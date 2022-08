De quoi parle Keep Breathing, la série Neflix avec Melissa Barrera

L’actrice Mélissa Barrera stars dans le nouveau drame de survie de la plate-forme Netflix intitulé »Continuer à respirer ». L’émission suit une fille de New York nommée Liv, qui est bloquée au milieu de nulle part après un accident d’avion, devant apprendre à survivre au milieu de nulle part, perdue dans les bois et survivant dans la nature.

Bien qu’il s’agisse d’une intrigue similaire à d’autres drames de survie comme « Lost », la série se concentre davantage sur la lutte physique et psychologique individuelle que Liv devra affronter, et a une vision beaucoup plus réaliste de ce que signifie survivre au milieu de nature, laissant de côté les conflits entre groupes et les factions divisées.

De quoi parle Keep Breathing ?

Dans la bande-annonce de »Keep Breathing », on peut voir l’avion où Liv allait s’écraser au milieu de nulle part. Liv dort dans l’avion et lorsqu’elle se réveille, elle se rend compte qu’elle vient d’être impliquée dans un accident d’urgence inattendu sur un lac. Après l’accident, Liv est sous le choc d’avoir à faire face à son traumatisme dû à un accident et à la perte de sa vie normale.

Barrera jouera Liv qui doit non seulement survivre dans la nature, mais doit également faire face à certains de ses traumatismes personnels et démons afin de maintenir sa force mentale et émotionnelle.

Continuez à respirer

Le casting de la série n’est pas trop grand, car il se concentre beaucoup plus sur la nature vaste et solitaire. Melissa Barrera joue dans la majeure partie de l’histoire, et sa performance est celle qui se démarque pendant la majeure partie de la saison. L’actrice a déjà de l’expérience dans des rôles physiquement exigeants, ayant déjà joué dans la comédie musicale Lin-Manuel Miranda »Dans le quartier », où elle tenait le rôle de Vanessa.

De plus, il est apparu dans la version de »pousser un cri »2022’s Sam Charpentier, et reprendra son rôle dans »Scream 6 ». Une chose qui ressort de la préparation de Barrera pour la série est son engagement à se préparer physiquement pour le rôle. Comme l’actrice elle-même l’a expliqué, son rôle dans »Keep Breathing » a été l’un des plus exigeants.

« Ce spectacle a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite. Ces moments sont super réels parce que l’équipe m’a permis d’expérimenter et de faire ce que je pensais que le personnage ferait à l’époque », a révélé Barrera, qui devait enregistrer 12 à 14 heures. .au quotidien pour donner plus de réalisme à votre rôle.

Date de sortie de Keep Breathing

La série de survie Netflix a été créée le 28 juillet, avec tous ses épisodes disponibles sur la plateforme de streaming. Une série qu’aucun amateur de drames de survie ne peut manquer.