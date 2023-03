De quoi parle « In the Name of God: Sacred Betrayal », les docu-séries sur les sectes coréennes qui ne voulaient pas qu’elles soient révélées

« In the Name of God: A Holy Betrayal » a été créée le 3 mars 2023 sur netflixmais le lancement du docu-séries ce n’était pas une tâche facile. En plus du travail d’enquête ardu, l’équipe de production a dû faire face à un procès de l’une des sectes présumées qu’ils ont dénoncées. Tout cela pour que l’information n’ait pas été diffusée dans le monde entier.

la série documentaire se compose de 8 épisodes, mais les trois premiers se concentrent sur «l’église» JMS, située en Corée du Sud. Ils comprennent des témoignages de nombreuses victimes qui affirment avoir été abusées sexuellement par le chef, Jeong Myeong Seok.

Cela semble avoir dérangé l’organisation interrogée, puisque a déposé une plaintealléguant qu’ils étaient calomniés et que le droit de culte était violé, selon le portail coréaboo.

Cependant, votre demande a été rejetée et le Seoul Western Circuit Court a soutenu sa publication en déclarant: « Netflix et ses affiliés semblent avoir collecté une quantité considérable de données objectives et construit un programme autour d’elles. Il est difficile de réfuter les données comme fausses en se basant uniquement sur les preuves présentées par JMS”

Bien qu’ils aient tenté de les faire taire, les docu-séries sont désormais accessibles à tous et leur contenu a touché des milliers de spectateurs.

DE QUOI PARLE « AU NOM DE DIEU : TRAHISON SACRÉ » ?

« Au nom de Dieu : Trahison sacrée » en lambeaux quatre sectes coréennes qui ont eu de sérieux allégations d’abus et qui ont été entourés d’événements douteux, et même de morts.

Selon le synopsis officiel des docu-séries, il « montre le côté obscur de la foi inconditionnelle à travers les histoires vraies effrayantes de quatre soi-disant prophètes coréens”.

Les dirigeants de ces organisations ont trompé les gens en les attirant avec la religion, mais ont ensuite été accusés d’abus sexuels, de viol et de complicité de meurtre.

QUELLES SONT LES SECTES ENQUÊTÉES PAR « AU NOM DE DIEU : TRAHISON SACRÉ » ?

JMS Providence ou Christian Gospel Mission – dirigé par Jeong Myeong Seok

Jardin d'enfants – dirigé par Kim Ki-soon

– dirigé par Kim Ki-soon Eglise Centrale Manmin dirigé par Lee Jae-rock