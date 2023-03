De quoi parle « Hasta el cielo : La série » et comment la regarder sur Netflix

« Jusqu’au paradis : la série» est la suite du film espagnol du même nom. Bien que le nouvelle fiction Netflix Il n’a pas Miguel Herrán dans le rôle principal, il a Daniel Calparsoro comme réalisateur et Luis Tosar, Asia Ortega Leiva et Álvaro Rico dans le cadre de sa distribution principale.

Après avoir perdu son mari, Sole décide que la meilleure façon de protéger son fils et d’empêcher son père, l’un des plus grands trafiquants de biens volés de Madrid, de s’impliquer dans sa vie est de devenir un patron du crime.

Richard Holmes, Patricia Vico, Fernando Cayo, Alana La Hija del Jeque, Pedrosa, Dollar Selmouni, Jarfaiter, Carmen Sánchez, Tomás del Estal et Luisa Mayol complètent le casting de « Jusqu’au paradis : la série», écrit par Jorge Guerricaechevarría (« Celui qui tue avec du fer », « Cellule 211 »).

Sole se disputant avec son père dans « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

DE QUOI PARLE « JUSQU’AU CIEL : LA SÉRIE » ?

D’après le synopsis de Netflixdans « Jusqu’au paradis : la série”, “Un coup de téléphone au milieu de la nuit va changer le destin de Sole : Ángel, son mari et chef d’un gang de gangsters, est mort. Désormais, Sole, une jeune veuve avec un fils à charge et de nombreuses affaires louches à gérer, ne veut pas retourner sous la tutelle de son père Rogelio, l’un des plus grands trafiquants de biens volés de Madrid.

Déterminée à gagner sa vie par elle-même, Sole trouvera en chemin de nouveaux alliés qui l’aideront à percer le mystère des morts qui ont marqué son destin, tandis qu’elle contacte la bande de voleurs et parvient à gagner leur confiance pour revenir vers commettre des braquages ​​aussi ambitieux que ceux d’antan. Mais ni la police ni les différentes mafias avec lesquelles il devra rivaliser ne voudront rendre le chemin vers le paradis aussi facile.”.

COMMENT VOIR « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE » ?

« Hasta el cielo : La série » sera diffusé sur Netflix le 17 mars 2023Par conséquent, pour voir la suite du film du même nom, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.

À QUELLE HEURE POUR VOIR « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE » PAR PAYS ?

Mexique : 02h00

Colombie, Pérou et Equateur : 3h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE »

Asia Ortega Leiva comme Sole

Luis Tosar comme Rogelio

Alvaro Rico comme Fernan

Patricia Vico comme Mercedes

Ájax Pedrosa comme Motos

Carmen Sanchez comme Marta

Dollar Selmouni comme Gitan

Richard Holmes comme flic

Luisa Mayol dans le rôle de Carmen la blonde

Tomás del Estal comme Ferran

Olmo Suárez Jarfaiter comme Toño

Carlytos Vela comme pintes

Alana la fille de Check en tant que Rosa

Fernando Cayo