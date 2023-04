De quoi parle « Ghosted » et comment voir le film d’Ana de Armas et Chris Evans

Fournisseur Cultura Captain America : Intégrale Vol.1 : 1964-1966

Quelques semaines avant la sortie du film de Joe Johnston, avec Chris Evans dans le rôle-titre, Panini Comics offre à l'emblématique héros une place dans la collection Marvel Classic. L'occasion pour les fans, et les non-initiés, de retrouver Captain America à travers une foule d'histoires courtes imaginées par les célébrissimes Stan Lee et Jack Kirby. Au programme :Des affrontements qui ont construit la légende, la première apparition de Crâne Rouge et la menace du Super-Adaptoïde.Cerise sur le gâteau ! Les premiers épisodes de Tales of Suspense ayant mis en scène Captain America sont inédits en France !