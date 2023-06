De quoi parle Génération 2009, la série à suspense Star+ avec Kate Mara

in

Étoile+

De quoi s’agit-il, quel est son casting, quand est-ce qu’il est présenté en première et où le voir?



©Étoile+La série met en vedette Kate Mara et Bryan Tyree Henry.

Kate Mara, qui réussit dans des projets comme Tireur, château de cartes, Pose, Miroir noir et histoire d’horreur américaineentre autres, est prêt pour un autre, maintenant par la main de Étoile+ avec série Génération 2009donc, nous vous disons de quoi s’agit-il, quel est son casting et quand est-ce qu’il est présenté en première.

Lors de sa première Génération 2009 de quoi s’agit-il? La série ouvre ce 21 juin et parle d’une génération d’agents du FBI qui doivent faire face à d’immenses changementsau fur et à mesure L’intelligence artificielle perturbe le système de justice pénale des États-Unis.

la série thriller s’étend sur plusieurs décennies et est raconté à travers 3 chronologies entrelacées alors qu’il examine la nature de la justice, de l’humanité et du choix que nous prenons et comment ils définissent nos vies.

+ Cast : qui est qui dans Star+ Promotion 09

La série met en vedette par Tayo, l’un des agents les moins orthodoxes à avoir jamais rejoint l’agence, joué par Brian Tyree Henry (Chaussée, Atlanta) et par Poet, l’un des agents d’infiltration les plus titrés de tous les temps, joué par l’actrice Kate Mara.

En plus de Kate et Tyler, la série met en vedette Moafi Sépidequi donne vie à Hour; brian mithcomme Daniel Lennix; Jon Jon Brionescomme Gabriel; Brooke Smithcomme Drew; rosalind eleazar, comme Vivienne; et jake mcdormancomme Murphy.

+ Combien d’épisodes a Génération 2009 et où le regarder ?

LLa série limitée a un total de 8 épisodes. et vous pouvez le voir via Star+. la série était Créé par Tom Rob Smithqui est également producteur exécutif, aux côtés de Nina Jacobson, Brad Simpson, Zanne Devine, Jessica Levine et Joe Robert Cole.

