De quoi parle « Gen V »: ce que l’on sait du spin-off de « The Boys »

La série « Les garçons » est l’un des plus grands succès de la plateforme Amazon Prime Video. Ont été libérés 3 saisons de production jusqu’à présent et a donc gagné un large public qui attend déjà avec impatience la sortie de son quatrième volet.

En plus de ses nouveaux chapitres, la prochaine première de « Génération V », un programme dérivé de l’émission de télévision qui raconte l’histoire d’un groupe de jeunes super-héros. Évidemment, avec des scènes chargées de sang, de violence et de comédie, comme le fait habituellement la franchise.

Vous souhaitez découvrir plus de détails sur cette fiction ? Ensuite, découvrez ce que Série Amazon Prime Video « Gen V » et tout ce que nous savons sur le spin-off de « Les garçons ».

QU’EST-CE QUE « GEN V » ?

« Génération V » est fixé dans le Université Godolkinla seule université aux États-Unis exclusivement pour les jeunes super-héros et qui est dirigée par Vought International.

La série explore la vie des protagonistes au milieu de la révolution hormonale, alors qu’ils testent leurs limites physiques, sexuelles et morales, tout en rivalisant pour prouver leurs compétences et vaincre d’autres étudiants.

Ceci, afin d’obtenir les meilleurs contrats pour patrouiller les principales villes du pays comme super-héros officiels. Il convient de souligner que les personnages sont aussi violents que ceux de la production originale, ils n’auront donc pas peur de se soumettre à des défis à la manière de « Les jeux de la faim ».

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SÉRIE « GEN V »

« GEN V » A-T-IL DÉJÀ UNE DATE DE PREMIÈRE ?

Amazone n’a pas encore annoncé la date de sortie exacte de « Génération V ». Cependant, on sait que Le spectacle sera présenté en première en 2023. avant l’arrivée de la quatrième saison de « Les garçons » au service de diffusion en continu.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « GEN V » ?

Acteurs et personnages principaux :

Jaz Sinclair dans le rôle de Marie Moreau. Le personnage principal de la série a fait une brève apparition dans « Les garçons 3 » .

Le personnage principal de la série a fait une brève apparition dans . Lizze Broadway comme Emma Shaw

Chance Perdomo

Maddie Phillips

Thor de Londres

Derek Luh

comme un allemand

Shelly Conn

Acteurs et personnages récurrents :

Patrick Schwarzenegger comme Golden Boy

Sean Patrick Thomas comme Polarité

Marco Pigossi comme docteur Edison Cardosa

Alexandre Calvert

Clancy Brun

Acteurs invités :

Jessie T.Usher comme Reggie Franklin / A-Train

Colby Minifie dans le rôle d’Ashley Barrett

PJ Byrne comme Adam Bourke

FICHE TECHNIQUE DU « GEN V »

Titre original : Gen V

Année : 2023

Pays : États-Unis

Réalisateur : Craig Rosenberg (Créateur), Michele Facets, Tara Butters

Scénario : Craig Rosenberg

Entreprises : Amazon Studios, Kripke Enterprises, Original Film, Point Grey Pictures, Sony Pictures Television

Distributeur : Amazon Prime Vidéo

QU’A DIT LE CRÉATEUR DE « THE BOYS » SUR CE SPIN-OFF ?

Eric Kripkeshowrunner de la série principale, a précisé que « Génération V » serait la seule dérivée, car dans le cas de retombéesles producteurs « ils ont eu l’idée”, plutôt que d’analyser de nouveaux sujets.

« Nous pensons qu’il existe une réelle opportunité de voir une autre partie du monde de Vought. Mais probablement plus important encore, faire une émission qui ne se fait pas si souvent, c’est ce que nous aimons à ce sujet, c’est-à-dire parce que ‘The Boys’ est un regard sans faille sur la réalité, tout l’intérêt est de faire de cette émission de super-héros l’un des spectacles universitaires les plus réalistes jamais réalisés. Et traitez vraiment les vrais problèmes de l’université et explorez vraiment ce que c’est que d’avoir cet âge.», a-t-il précisé. PLUS DE DÉTAILS ICI.