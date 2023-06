De quoi parle Flamin’ Hot, le film Star+ sur le Mexicain qui a changé les Cheetos

in

Étoile+

Le film a été réalisé par l’actrice Eva Longoria



© IMDbL’histoire raconte comment un Américain d’origine mexicaine a changé l’industrie alimentaire et créé une référence dans la culture pop

Les Cheetos chauds flamboyants Ils sont populaires dans le monde entier et leur renommée est si grande que Star+ est sur le point de sortir un film qui racontera comment un Mexicain a changé cette collation pour toujours et ici nous vous disons non seulement de quoi ça parlemais ce que vous devez savoir.

De quoi s’agit-il Flamin’ Hot La saveur qui a changé l’histoire? Le film d’1h38 suit l’histoire de Richard Montañezqui travaillait comme concierge pour Frito Lay, mais a utilisé son héritage mexicain-américain pour transformer l’emblématique Flamin’ Hot Cheetos en une collation qui a révolutionné l’industrie de la nourriture et est devenu un phénomène mondial de la culture pop.

+ Casting de Flamin’ Hot : rencontres acteurs et actrices

Le film met en vedette Jesse Garcia, acteur né le 14 décembre 1982 aux États-Unis. En plus d’être acteur, il est producteur et est connu pour ses rôles dans Les Vengeurs (2012), Quinceanera: Echo Park (2006), Mère (2023) et Ambulance (2022), entre autres.

Aussi dans le casting est Annie Gonzalezcomme Judy; Emilio Riveracomme Vacho; denis haysbertjoue Clarence ; Tony Shalhoub, comme Roger Enrico, PDG de PepsiCo. Ils font également partie du casting Matt Walch (Veep), Bobby Soto (Narcos) et Pepe Serna (Visage coupé).

+ Eva Longoria, l’actrice derrière Flamin’ Hot de Star+

L’histoire de Richard Montañez a été portée au grand écran grâce à l’actrice Eva Longoria, qui a été réalisatrice et productrice de cette histoire scénarisé par colique de lewis et Linda Yvette Chávez. DeVon Franklin a également des crédits de production.

Quand est-ce que Flamin’ Hot est diffusé sur Star+ ? Le film sortira ce vendredi 9 de juintous deux sur Star+.

